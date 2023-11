"Laatste kans voor Cobra Museum", Amstelveense wethouder over 1,4 miljoen subsidie

"Iedereen weet dat dit de laatste kans is", vertelt wethouder Herbert Raat aan NH. Hij zit op zijn stoel in zijn kantoor in het gemeentehuis: een plek waar hij de afgelopen weken vaak heeft gepiekerd over het voortbestaan van het Cobra Museum. "We hadden dit niet gedaan als we er geen vertrouwen in hadden gehad."

De gemeente heeft vanmorgen bekend gemaakt het Cobra Museum te willen redden, ondanks dat de gemeenteraad en de adviesraad duidelijk waren: het reddingsplan - dat het museum maakte om de gemeente te overtuigen - is niet volwaardig en voldoet niet. Er was dan ook niet genoeg draagvlak om vier jaar lang subsidie te geven.

Twijfels over faillissement

"We hebben ook de laatste weken nog getwijfeld over faillissement", vertelt Raat. Toch heeft de gemeente uiteindelijk besloten om één jaar subsidie te geven en daarna opnieuw de situatie te bekijken. Het gaat hierbij om een bedrag van 1,4 miljoen euro. "Dan weten we dat we alles geprobeerd hebben."

De negatieve gevolgen van de sluiting van het museum speelden hierin een grote rol. "Het faillissement zou tot gevolg hebben dat ruim twintig mensen vlak voor kerst hun baan kwijtraken. Ook zou zowel het museum als de gemeente de collectie van het Cobra kwijtraken."

Om deze subsidie te krijgen, moeten er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het bestuur heeft een convenant opgestuurd naar de gemeente met daarin verschillende voorstellen, waaronder het zelf opstappen. De gemeente is daarmee akkoord gegaan.

Nieuwe wind

Het huidige bestuur, inclusief de directeur van het Cobra Museum, zullen over een jaar worden vervangen. In dat jaar wordt er de tijd genomen om een geheel nieuwe bedrijfsvoering neer te zetten. "Als er tijd is voor vernieuwing - dat zie je in de politiek ook - dan moet je een nieuwe wind laten waaien", vertelt Raat.

Daarnaast hebben Quote-leden Cor van Zadelhoff en Marius Touwen allebei vijf ton beschikbaar gesteld. Het financiële risico is hierdoor voor de gemeente kleiner. "Als gemeente hebben we dan ook onze verantwoordelijkheid om dit een kans te geven."