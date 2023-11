Het pakje shag van Theo van Gogh krijgt net zoveel aandacht als het Regentessenstuk van Backer

Het Amsterdam Museum huist tijdelijk aan de Amstel. Het eigen huis, het Burgerweeshuis, is toe aan een grondige opknapbeurt. Maar ook zonder haar vaste stek blijft het museum de verhalen van de stad vertellen. Deze keer is NH bij het leeghalen van het Burgerweeshuis. De topstukken, waaronder het Regentessenstuk van Adriaen Backer, verhuizen naar de Hermitage.

De rest van de collectie gaat naar het museumdepot. Collectiemedewerker Niek van Hamburg heeft de leiding over deze operatie. Hij heeft er alle vertrouwen in: "Het is goed voorbereid en we hebben een goed team dat altijd betrokken is bij het opbouwen en afbouwen van tentoonstellingen. Bovendien kunnen we een beroep doen op een aantal hele goede kunsttransporteurs."

In alle vroegte melden de verhuizers zich in het Burgerweeshuis voor een gigantische klus: het Amsterdam Museum ondergaat binnenkort een grondige renovatie en alle gebouwen moeten worden leeggehaald. De topstukken verhuizen naar het tijdelijke museum aan de Amstel voor een speciale tentoonstelling: Panorama Amsterdam.

De regentessen van het Burgerweeshuis van Adriaen Backer is een van de topstukken van het museum. Je zou denken dat Niek daar extra bezorgd om is, maar niets is minder waar.

"Ik ben op dat moment helemaal niet bezig met het schilderij. Het moet niet uitmaken wat er in de verpakking zit. Als je daar bij stil gaat staan, en ook bij een verzekeringswaarde, dan kunnen er juist fouten ontstaan."

Pakje shag

Als voorbeeld noemt Niek van Hamburg de spullen die het museum verzamelde na de moord op Theo van Gogh. Op de plaats waar de filmmaker overleed, hadden mensen bloemen, briefjes en andere zaken neergelegd. Er ontstond spontaan een gedenkplek. Iemand had daar ook een pakje shag gelegd, want Van Gogh was een verstokte roker. Dat pakje shag, met vele andere voorwerpen, is later in de collectie van het Amsterdam Museum terechtgekomen.

"Dat pakje shag heeft natuurlijk totaal geen waarde", zegt Van Hamburg. "Geen waarde als een Rembrandt of een Regentessenstuk. Maar dat maakt voor mij niets uit. Als ik het ga verpakken, dan gaat het in een prentendoos en verpak ik het luchtdicht in plastic. Diezelfde zorg bezorg ik ook aan het Regentessenstuk."

Tekst gaat door onder de foto