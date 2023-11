Huizer Spoorclub opent de deuren, 'modeltreinhobby is populair'

Burgemeester Niek Meijer gaf gisteren al het startsein voor de open dagen van de modelspoorclub. Wie wil kijken moet snel zijn. De treinen verdwijnen om vier uur vanmiddag weer achter gesloten deuren tot de volgende open dag over twee jaar.

Modeltreinen zijn de laatste tijd enorm populair geworden. Vooral door het televisieprogramma "Grote Kleine Treinen Competitie" met Andre van Duin als presentator. Deelnemers moeten in dit programma zo snel mogelijk een treinbaan in elkaar zetten. In Huizen gaat het niet om het wedstrijdelement, maar om samen bouwen. Er is een 3D-printer voor de bouw van nieuwe toevoegingen en de wissels moeten worden bediend.