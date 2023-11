Cultureel festival OPEN035 morgen in Hilversum van start

Van herfstwandeling tot spoken word, van roller disco tot dictee, festival OPEN035 belooft in Hilversum een vol en divers programma te worden. Morgen start de tweede editie van het festival. Het evenement is gratis en voor iedereen die interesse heeft in de cultuursector. Hieronder een voorproefje van wat je kan verwachten.

Het concept van OPEN035 is een initiatief van Cultuur Netwerk Hilversum. Het evenement is bedoeld om culturele organisaties te verbinden met 'talenten in wijken en buurten'. De deelnemende organisaties willen zo laten zien wat de stad allemaal te bieden heeft op cultureel gebied. Coördinator Herman Dummer verwacht dat het een "sprankelende dag" gaat worden.

Spoken word

Een onderdeel van het festival is Out Spoken, wat onder leiding van stadsdichter Charlotte de Raad wordt georganiseerd. Out Spoken bestaat uit drie shows, waarin lokale mensen optreden. De derde show eindigt in Beeld en Geluid, waar Sounds of Hilversum plaatsvindt.

Enerzijds is het evenement voor amusement bedoeld, maar voor Charlotte heeft Out Spoken ook als doel dat meer mensen spoken word en woordkunstenaars leren kennen. "In Hilversum gebeurt er weinig met spoken word. Met dit evenement bieden we de woordkunstenaars uit onze stad een podium."

Aandacht voor taal

Het is de tweede keer dat de Bibliotheek Hilversum meedoet met OPEN035. De bibliotheek heeft een uitgebreid dagprogramma, waar jong en oud aan mee kan doen. Jacqueline Boerebach is programmamaker van Bibliotheek Hilversum en vertelt dat er veel activiteiten worden georganiseerd. Zo kunnen mensen die langskomen meedoen aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal van NPO Radio 1, dat door de bibliotheekmedewerkers wordt nagelezen en beoordeeld.

Daarnaast organiseert PUPART een cursus 'Vrijheidsrokken maken' in de bibliotheek. Daar kunnen vrouwen zelf stoffen naaien en met deze rokken op de foto. De activiteit ligt in lijn met de campagne Orange the World, die op dezelfde dag start.

Naast de activiteiten wordt er ook livemuziek en een kinderprogramma georganiseerd. "We weten nog niet hoeveel mensen erop af zullen komen", vertelt Jacqueline. "We maken er gewoon een hele gezellige dag van. Het is op een zaterdag en dan zijn er altijd veel mensen voor de boeken, dus wie weet sluiten ze aan."

Wijksafari

De jongerenafdeling van de Hilversummers (Young Hilversummers) organiseren een wijksafari. Coördinator Herman legt uit dat mensen dan op scooters naar verschillende wijken worden vervoerd, waar jongeren zijn die vertellen over waarom bepaalde wijken belangrijk zijn voor hen. "Vorige editie was dit een groot succes", vertelt Herman.

In totaal doen er zo'n vijftien organisaties mee aan het festival. Tussen de locaties rijden er tuktuk's van het festival rond om mensen te vervoeren naar de verschillende activiteiten. 's Avonds rijden er ook limousines vanaf Beeld en Geluid naar Gate51, waar de start van de herfstwandeling plaatsvindt.

De organisaties hebben er allemaal erg zin in, vertelt Herman. "We hebben een mooi gevarieerd programma, wat van 11:00 tot 00:00 uur 's nachts goed gevuld is. Alle deelnemende organisaties zijn heel enthousiast."