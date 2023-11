PVV wil groter Schiphol, maar tegenstanders zien dat niet zomaar gebeuren

Hoewel de tendens in het huidige demissionaire kabinet krimp was, wil verkiezingswinnaar PVV juist dat Schiphol groeit. Tegenstanders van de groei houden hun hart vast. De luchthaven zelf houdt de kaarten nog tegen de borst.

Foto: Schiphol - ANP

De PVV windt er geen doekjes om in het verkiezingsprogramma: de luchthaven moet groeien in plaats van krimpen. Ook streeft de partij naar de afschaffing van de vliegtaks. Deze heffing wordt opgelegd aan passagiers, omdat zij het vliegtuig pakken. Krimpplan Schiphol De klimaatburgemeester van Haarlemmermeer, Franke van der Laan, noemt de plannen dramatisch. Volgens hem helpt de 'ikke-ikke-ikke mentaliteit' de democratie om zeep. "Eén op de drie Nederlanders denkt liever aan meer vakantie dan aan de toekomst van hun kinderen", vertelt een ziedende Van der Laan. Volgens de klimaatburgemeester wordt de hete aardappel telkens vooruitgeschoven. Mede-tegenstander van groei Alfred Blokhuis, voorzitter van Stichting SchipholWatch, is het daar helemaal mee eens. "We zijn het vertrouwen in de politiek allang verloren." Begin november maakte demissionair minister Mark Harbers bekend het krimpplan van Schiphol voorlopig op te schorten. Omwille van juridische bezwaren lukte het volgens hem niet volgend jaar al op een krimp van de luchthaven in te zetten. Het besluit was tegen het zere been van omwonenden die vliegtuigoverlast ervaren. Maar ook Schiphol zelf reageerde teleurgesteld: "Met deze ontwikkeling trekken omwonenden aan het kortste eind en dat stelt Schiphol teleur", schrijven zij in een reactie.

Partijleider Geert Wilders roept een hoop dat hij niet waar kan maken Alfred Blokhuis

Een woordvoerder van Schiphol laat in een korte reactie weten dat de luchthaven zoals altijd met elke partij en elke coalitie het gesprek zal aangaan. Schipholbaas Ruud Sondag lijkt afgelopen zondag een tipje van de sluier te lichten. In het programma Nieuwsuur gaf hij namelijk aan dat de huidige situatie niet houdbaar is voor omwonenden. Ook liet hij weten dat de luchthaven er juridisch wankel voorstaat en dat Schiphol 500.000 vluchten per jaar helemaal niet aankan. 'Plannen Wilders onmogelijk' Dat de situatie voor omwonenden onhoudbaar is, betoogt ook Blokhuis. Hij ziet de plannen voor Schiphol van de PVV niet snel werkelijkheid worden. "We hebben ons te houden aan internationale verdragen. Partijleider Geert Wilders roept een hoop wat hij helemaal niet waar kan maken." De voorzitter denkt dat alle aangekondigde plannen vastlopen op juridische punten. De internationale verdragen die gemaakt zijn in Brussel moeten de luchtvervuiling en het vliegtuiglawaai tegengaan. Omdat luchthavens zich hier vaak niet aan houden, lopen er allerlei procedures door milieu- en omwonenden organisatie.

In het partijprogramma van de PVV staat onder andere: "De Nederlandse luchtvaart is onmisbaar voor ons vestigingsklimaat, onze economie, industrie, internationale handels- en exportpositie en versterkt de Nederlandse strategische autonomie. Mainport Schiphol is een prachtige luchthaven; daar zijn we trots op. Schiphol mag dus blijven groeien. Nederlanders moeten ook betaalbaar kunnen blijven vliegen vanaf onze eigen Nederlandse luchthavens. Daarom schrappen we de vliegtaks."