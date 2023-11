Theater DeLaMar in Amsterdam-West sluit deuren door gestegen kosten en gebrek aan subsidie

Het doek is gevallen voor de tweede locatie van Theater DeLaMar aan de Marnixstraat in Amsterdam-West, dat vertelt directeur Andreas Fleischmann vandaag in Het Parool. Volgens hem is het kleine theater in Bos en Lommer niet rendabel te krijgen door de stijgende kosten en het beperkte aanbod van kleinschalige programmering.

Een huis voor nieuwe, kleinschalige musicals en tevens ook ontmoetingsplek voor de buurt, dat was het idee achter het kleinere zusje van Theater DeLaMar aan het Leidseplein. Maar lang mocht het niet duren, al na twee jaar moet het theater dicht. De directeur spreekt van de een 'zuur besluit'.

"Wat begon als een ideaal is na de coronaperiode helaas veranderd in een zorg. De programmering van DeLaMar West is onmogelijk geworden omdat projectsubsidies voor kleinschalig en vernieuwend musicaltheater niet voldoende beschikbaar zijn. Met als gevolg dat voor dit theater te weinig activiteiten overblijven om het draaiend te houden", vertelt Fleischmann in het interview.

Daar komt ook nog eens bij dat de energiekosten zijn gestegen. Dit alles trekt een te zware wissel op de organisatie volgens de directeur. Ook vertelt hij dat er nog spannende tijden aankomen voor de cultuursector ''als je kijkt naar de politieke ontwikkelingen."

Niet toereikend

DeLaMar West opende in 2021 in het voormalig pand van Circus Elleboog. Zowel de locatie aan het Leidseplein als de locatie aan de Marnistraat worden ondersteund door de VandenEnde Foundation van Joop en Janine van den Ende. Het bestuur heeft geconstateerd dat de jaarlijkse schenking niet meer toereikend is om de tweede locatie open te houden.