Geen tabak en alcohol voor minderjarigen: De Drieban heeft gezondste sportkantine

Tennisvereniging De Drieban uit Venhuizen heeft de gezondste sportkantine van West-Friesland. In de kantine is tabak en alcohol onder de 18 taboe. "Een gezonde keuze is de weg naar succes voor onze tennisjeugd", luidt het motto in Venhuizen.

Door mee te doen aan de NIX18-wel zo sportief-actie won TV De Drieban een cheque van 750 euro en een clinic van professioneel rolstoeltennisser Sam Schröder. Wethouder Simone Visser-Botman reikte de cheque uit. Ze is trots dat voor de tweede keer een club uit Drechterland de prijs heeft gewonnen.

Vorig jaar was handbalvereniging DTS uit Westwoud de winnaar. Visser-Botman: “Dit geeft wel aan dat clubs in onze gemeente het belangrijk winden dat NIX18 de norm hoort te zijn in sportkantines. Helaas blijkt dat nog niet alle sportclubs zich daaraan houden. Daarom is het belangrijk met acties sporters, ouders en bezoekers te herinneren aan deze norm."

Alcohol- en drugsgebruik

De campagne NIX18 is onderdeel van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Dit programma van de GGD en gemeenten in Noord-Holland Noord heeft als doel het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen.

In de afgelopen periode zijn er 'mysteryshoppers' langsgegaan bij de sportverenigingen. Ze hielden een ID-check en boden de verenigingen kansen om in gesprek te gaan over zaken waar ze tegenaan lopen rondom de NIX18 norm.