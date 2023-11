Historisch Café Hilversum in bibliotheek van start gegaan

Het Historisch Café Hilversum is donderdagavond van start gegaan in de Hilversumse bibliotheek. Meerdere keren per jaar zullen er avonden worden georganiseerd waarop een historisch onderwerp centraal staat. Na een moeilijke start ten tijde van corona kan het Café, met hulp van de gemeente en de bibliotheek, nu echt aan de eerste avond beginnen.

Foto: Historisch Café Hilversum - Daan Bakker

In Nederland zijn verschillende Historische Cafés, waarvan het Amsterdamse café de bekendste is. Hier heeft oprichter van het Historisch Café Hilversum, Rob Dokter, zijn inspiratie vandaan gehaald. Dokter was zelf regelmatig gast bij het Historisch Café in Amsterdam en vond het gek vond dat Hilversum niet iets vergelijkbaars had. Toen een kennis hem daar ook nog op wees, kreeg Rob het idee om een Historisch Café in Hilversum op te richten.

"Wat gek is het eigenlijk dat dat in Hilversum niet bestaat. Nou dat hoef je mij geen twee keer te zeggen!" Rob Dokter - Oprichter Historisch Café Hilversum

De start van het café had eigenlijk al veel eerder plaats moeten vinden, alleen gooide corona roet in het eten. Nadat het Historisch Café de handen ineen had geslagen met zowel gemeente als de bibliotheek, is de laatste de thuisbasis geworden voor de verschillende activiteiten van het café. Hier wordt om de zes weken een avond georganiseerd, waarin Gooise -maar voornamelijk Hilversumse- historie centraal staat. Dit kan een lezing, een boekpresentatie of een debat zijn. Op deze avonden zullen historici en experts hun visie en kennis delen over verschillende onderwerpen. Eerste Editie Tijdens de eerste avond vormden de gebeurtenissen uit de oorlog van 1672-1673 het middelpunt. Historici Wim Dral en Hugo Landheer legden uit hoe de Nederlandse Republiek zich verdedigde tegen de snelle opmars van het Franse leger. Met foto’s, schilderijen, animaties en boeiende verhalen brachten ze de geschiedenis tot leven. Het talkshow-achtige gesprek werd geleid door Joppe Schapen. Een jonge historicus die ook vaak te vinden was bij het Historisch Café Amsterdam. Zelf vond hij het een enorm succes. “We hadden twee leuke en zeer kundige sprekers. Ik ben tevreden, ook over de opkomst.” Toekomst De eerste avond was een succes, wat de tweede editie zal brengen is nog niet bekend. Om de zes tot acht weken zal er een 'historische' avond georganiseerd worden, waarbij de inhoud nog vorm moet worden gegeven. Het Café geeft aan dat ideeën altijd welkom zijn.