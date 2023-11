Meeste Huizers erg tevreden over hun dorp maar verkeersveiligheid kan beter

Uit een onlangs gehouden ‘wijkpeiling’ is gebleken dat de inwoners van Huizen hun dorp waarderen met een dikke acht. Ondanks deze waardering ergert het grootste deel van de Huizers zich aan verkeersoverlast en aan onveilige verkeerssituaties. Hoewel men dus over het algemeen dik tevreden is, laat de peiling ook zien dat er nog werk aan de winkel is in Huizen voor verbeteringen.

Hoe is het gesteld met de voorzieningen in de wijken? Ervaren inwoners van Huizen overlast van verkeer en hoe prettig wonen is het er in het algemeen? Het is een greep uit een paar vragen die de afgelopen maanden door een extern onderzoeksbureau zijn gesteld om de leefbaarheid in de Huizer wijken te peilen.

Maar er werd nog meer onderzocht: inwoners werd ook gevraagd om te oordelen over veiligheid, participatie in de wijk en over bijvoorbeeld voorzieningen waar je in de wijk gebruik van kunt maken. Over dat laatste is de Huizer erg te spreken; het wordt enorm gewaardeerd dat er genoeg winkels in de buurt zijn, het openbaar vervoer goed geregeld is en ook dat de bereikbaarheid in het algemeen erg goed is. Ook de ruime hoeveelheid groen in de gemeente kan op veel instemming rekenen.

Onveilig

Wat wel behoorlijk verbeterd lijkt te kunnen worden, is de verkeersveiligheid. Bijna 80 procent van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek vindt dat er onveilige verkeerssituaties zijn in hun wijk. De grootste ergernis daarbij is te hard rijden; meer dan de helft van de inwoners stoort zich daaraan. Frappant is wel dat de ‘bereikbaarheid met de auto’ van hun wijk door vrijwel iedereen hoog wordt gewaardeerd.