De Peiling: het is niet gek dat leegstaande panden gekraakt worden

Studenten zoeken een kamer, starters kunnen geen huis vinden in het dorp of de stad waar ze graag willen wonen. Tegelijkertijd staan er overal huizen en gebouwen leeg. Zou het helpen als we het kraken van zo’n leegstaand pand toestaan? Onze stelling vandaag is: het is niet gek dat leegstaande panden gekraakt worden.

In Amsterdam is deze week een pand gekraakt door een groep mensen, die in een verklaring aan de buurt zeggen, dat ze zich inzetten voor betaalbare woningen. Ze zeggen ook de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhouden van de panden én het contact met de buren.

De buurt is blij met de krakers, want hoewel er een kinderkledingwinkel en een bureau voor rechtsbescherming in het gebouw leken te zitten, zegt de buurt dat daar nooit iemand kwam en dat de panden al jaren leeg staan.

Waarom is leegstand nog mogelijk in tijden van woningnood? Zou kraken weer legaal moeten worden, als dat nieuwe woonruimte oplevert? Of vind je dat je je niet het eigendom van iemand anders zomaar kan toe-eigenen?