Sneeuw, véél wind en regen, Noord-Holland wacht onstuimige dagen

Veel zal het voorlopig nog niet voorstellen, maar volgens NH's weerman Jan Visser is er toch echt kans op sneeuw. Voordat we daarvan kunnen genieten moeten we eerst flink winderige, kouder wordende en nog altijd regenachtige dagen door.

Noord-Holland werd vandaag wakker met veel wind. Boven land is de wind vanmorgen matig tot vrij krachtig. "Dus windkracht vier tot vijf", legt NH-weerman Jan Visser uit.

En voor wie er nog hoop had op een droog moment heeft Visser slecht nieuws. "Droog houden we het zeker niet", vertelt hij. "Er is al het een en ander aan buien gepasseerd, gisteravond al een paar, vannacht en vanochtend vroeg natuurlijk ook." En hoewel de hoeveelheid neerslag meevalt, houden die buien voorlopig niet op.

Stormachtige vooruitzichten

Bij alleen regen blijft het niet op sommige plekken in de provincie. Omdat de bovenlucht kouder wordt, met name vanmiddag, kunnen de buien vergezeld worden door hagel of onweer. Visser voorspelt ook 'felle opklaringen' tussen de nattigheid door.

De maximumtemperatuur komt uit op 7 tot 8 graden, tijdens buien koelt het af naar 4 graden. De noordwesten wind is aan de kust en het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht zes tot zeven. Later op de ochtend en vanmiddag komt daar nog een schepje bij: dan wordt het stormachtig met windkracht acht.

Windstoten kunnen boven land oplopen tot zo'n 75 tot 90 kilometer per uur, aan de kust zijn er windstoten tot wel 100 kilometer per uur. "Dat is wel even fors", aldus Visser. "Een onstuimige dag en een tikkie guur door de temperatuur."

Zonnig lichtpuntje

Morgen neemt de wind langzaam maar zeker af, maar dat is pas in de loop van de avond goed merkbaar. Overdag staat aan de kust windkracht zes tot zeven, boven land is de wind matig tot krachtig boven land en krachtig tot hard aan de kust en het IJsselmeer.

Hoewel het weekend nog altijd buien zullen vallen, is er volgens Visser ook ruimte voor de zon. De kans op nog meer hagel en onweer morgen kleiner. Het wordt ongeveer 7 graden.

Winterse buien met sneeuw

Zondag ziet er een stuk kalmer uit. 's Ochtends wordt het flink fris met 1 tot 2 graden. Maandag waait het een stuk minder. 's Middags wordt het 5 graden en de dagen erna komen we in koude lucht terecht. Visser: "De ene keer met een noordoostenwind, de andere keer met een zuidwestenwind."

Een klein beetje wit wordt het Noord-Hollandse landschap misschien ook: er is kans op sneeuw of natte sneeuw. Volgend week liggen de temperaturen tussen de 3 en 4 graden.

Maandag op dinsdag is er 's nachts kans op lichte vorst en gladheid. Afhankelijk van de opklaringen vriest het de dagen erna 's nachts. Maar voordat je de slee tevoorschijn wilt halen: een winterwonderlandschap verwacht de weerman niet bepaald. "Het is niet echt spectaculair, dat zeker niet, maar het ziet er wel licht winters uit", aldus Visser.