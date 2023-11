Twijfel bij kermisexploitant, restauratie oude zweefmolen kost duizenden euro's

Gaat de 100 jaar oude zweefmolen van Rick Braak uit Grootebroek ooit nog op kermissen draaien? Het is de grote vraag nu de kermisexploitant te horen heeft gekregen dat de restauratie van de nostalgische zweef uit 1923 duizenden euro's gaat kosten. "Eén ding is zeker: voor het begin van het nieuwe seizoen is hij nog niet klaar."

Drie jaar geleden kocht Braak de zweefmolen van een eeuw oud. En dat terwijl hij er al twee had, waarmee hij op veel Noord-Hollandse kermissen staat. "Voor de verzameling", zei hij eerder. De zweefmolen deed dienst tot 1963, sindsdien heeft hij in de opslag gestaan. Hij is nog origineel en in goede staat. "Als enige in Nederland."

Hij stond dus lange tijd in de hoek en staat nu opgebouwd in een loods in Purmerend. Maar hoe krijg je een zweefmolen uit 1923 weer draaiend? De keuring is daarvoor essentieel, want veiligheid staat voorop. "De molen moet voldoen aan de eisen van nu. Elektrisch is het niet goed en de motor is oud. Die mag niet gebruikt worden. Er is in 100 jaar veel veranderd."