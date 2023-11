Live NH Sport: Telstar kan aan de bak tegen koploper Willem II

Heel vaak speelden Telstar en Willem II niet tegen elkaar in Velsen-Zuid. Deze eeuw pas drie keer en geen enkele keer verloren de Witte Leeuwen. Of deze reeks vanavond verlengd wordt, hoor je vanaf 19.00 uur op NH Radio als Telstar het opneemt tegen de koploper van de eerste divisie.

Met Willem II treft Telstar, dat zeventiende staat, een ploeg in vorm. De Tilburgers staan bovenaan in de tweede periode en hebben onlangs Roda JC afgelost als koploper van de eerste divisie. Toch maakte de ploeg van de Belgische trainer Peter Maes twee weken geleden een lelijke uitglijder in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (1-0). Bij Willem II zijn de Noord-Hollanders Erik Schouten en Nick Doodeman een vaste waarde.

Geen Overtoom

Telstar won afgelopen vrijdag voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd en deed dat overtuigend. Mede dankzij de hattrick van Zakaria Eddahchouri wonnen de Velsenaren met 4-1 van FC Den Bosch. Een van de uitblinkers, Tom Overtoom, is vanavond vanwege een blessure niet van de partij. Ook Thomas Oude Kotte ontbreekt. Na bijna drie maanden keert Ronald Koeman jr. terug in de selectie. De doelman is hersteld van zijn polsblessure en begint op de bank.

Voorafgaand aan de wedstrijd zal op sportpark Schoonenberg stil worden gestaan bij het overlijden van Ruud Geels. De oud-spits en twintigvoudig international begon zijn profloopbaan bij Telstar en werd liefst vijf keer topscorer van de eredivisie. Na dit eerbetoon fluit scheidsrechter Marc Nagtegaal voor de aftrap van Telstar - Willem II. Het commentaar bij de wedstrijd krijg je van Frank van der Meijden.

Jong Ajax - TOP Oss

Op sportpark De Toekomst staan de nummers achttien en twintig van de ranglijst tegenover elkaar. Ondanks de lage klassering doet Jong Ajax het de laatste wedstrijden helemaal niet zo slecht. Behalve de verrassende zege op Willem II behaalden de jonkies van trainer Dave Vos een gelijkspel tegen ADO Den Haag (0-0) en NAC Breda (1-1). In Kerkrade werd nipt verloren van Roda JC (2-1).

TOP Oss bakt er dit seizoen bar weinig van en verloor negen van de laatste tien competitieduels. Om 20.00 uur gaat de bal rollen. Verslaggever is Stephan Brandhorst.

Uiteraard houden we je in NH Sport ook op de hoogte van de andere wedstrijden in het betaalde voetbal waaronder die van Jong AZ. De Alkmaarse beloften zijn op bezoek bij Jong PSV. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.