Euroknaller? Enkhuizer zwembad mogelijk voor één euro naar EuroParcs

De gemeente Enkhuizen is voornemens om het recreatiebad Enkhuizerzand voor het symbolische bedrag van één euro over te dragen aan projectontwikkelaar EuroParcs. De twee partijen zijn hierover met elkaar in gesprek.

Het recreatiebad Enkhuizerzand drukt al jaren op de begroting van de gemeente. Het bad is zwaar verouderd, de onderhoudskosten zijn hoog en verduurzaming is noodzakelijk om het overeind te houden. "Het zwembad is nu verliesgevend. Door het te verkopen zorgen we ervoor dat er een zwembad de komende 30 jaar blijft bestaan", aldus een woordvoerder.

160 vakantiehuisjes

Het voornemen om het zwembad, inclusief het personeel, over te dragen aan EuroParcs speelt al geruime tijd. De projectontwikkelaar wil graag een zwembad voor de bezoekers van de camping en toekomstige eigenaren van de 160 vakantiehuisjes die volgend jaar gebouwd gaan worden.

De gemeente Enkhuizen wil op haar beurt dat het zwembad behouden blijft. "Met de verkoop blijft het zwembad op dezelfde wijze met hetzelfde rooster en dezelfde toegangsprijzen behouden voor de bewoners, kinderen en verenigingen", aldus een woordvoerder.

Grote investering

EuroParcs zal de verduurzaming op zich nemen, laat de projectontwikkelaar aan NH weten. "Om het zwembad te verduurzamen en toekomstbestendig te maken zal er een grote investering nodig zijn", zegt Ron Moerenhout. Wat de verduurzamingsplannen zijn, is nog niet duidelijk. De gemeente en EuroParcs zijn hierover in gesprek, zodat de overname van het zwembad voor EuroParcs 'realistisch en haalbaar is'.