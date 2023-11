Bewoners Olmenhof op straat door gemeente Amstelveen

De bewoners van voormalig ouderencomplex de Olmenhof in Amstelveen kregen gisteren een brief van de gemeente met daarin een vervelende boodschap op de mat. De vastgelopen starters moeten op 2 april toch echt hun tijdelijke woning uit. Afgelopen woensdag organiseerden ze nog een protestactie om dit te voorkomen.

Daar stuurt de gemeente nu dus deze brief achteraan. "Beheerder Plaza heeft je het afgelopen jaar meerdere keren geïnformeerd dat de verhuur per 2 april 2024 stopt. Dat is vervelend, maar helaas onvermijdelijk", schrijft de gemeente in de brief.

Het plan voor een splinternieuw zorgcomplex voor ouderen op de plaats van het pand staat echter na al die jaren nog in de kinderschoenen. Daarom vragen de wanhopige starters aan Woonzorg of ze toch niet wat langer mogen blijven. Die liet eerder al aan NH weten de bewoners geen vaste huurcontracten aan te gaan bieden.

Met leuzen als 'maak ons niet dakloos' op spandoeken en borden probeerden ze de aandacht van eigenaar Woonzorg Nederland te trekken. Die liet de Amstelveense woningzoekenden jarenlang in het gebouw wonen totdat het gesloopt zou worden. Volgens de leegstandswet mag dat maximaal tien jaar via tijdelijke contracten en die tien jaar zijn in april volgend jaar voorbij.

"We hopen dat het toch mogelijk is om de komende tijd passende woonruimte te vinden"

"We kunnen ons voorstellen dat het voelt alsof je plaats moet maken voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is niet het geval, want ook als er geen opvang voor Oekraïense vluchtelingen komt, zijn de woningen na 2 april 2024 niet meer beschikbaar voor verhuur zoals dat nu gebeurt."

Verder laat de gemeente de bewoners weten hen niet aan een nieuwe woning te kunnen helpen. "We beseffen dat het vinden van nieuwe woonruimte in Amstelveen niet makkelijk is. Dat geldt helaas voor veel Amstelveense jongeren en andere groepen woningzoekenden. We hopen dat het toch mogelijk is om de komende tijd passende woonruimte te vinden." De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in Amstelveen momenteel 19 jaar.

Bewoners voelen zich afgewezen

De bewonerscommissie van de Olmenhof laat aan NH weten zich niet gehoord en afgewezen te voelen. "Helaas werden onze pogingen tot overleg met wethouders afgewezen. Bij een ontmoeting met wethouder van Ballegooijen werden we niet serieus genomen, en tijdens inspraak bij de gemeente werd ons verteld dat de wet het niet toelaat, terwijl de beheerder en eigenaar zich ook verschuilen achter de wet."

De bewoners hopen nog steeds samen met de gemeente en Woonzorg een constructieve oplossing te vinden. Eventueel willen ze ook wel samen met vluchtelingen in de Olmenhof wonen. "Hoewel we begrijpen dat het juridisch complex is, beschouwen wij dit niet als een geldig argument voor de gemeente in een verzorgingsstaat om toe te kijken hoe haar bewoners op straat worden gezet."