Drie maanden na brand opent AH weer de deuren aan het Haarlemse Soendaplein

Drie maanden moesten veel bewoners van het Te Zaanenkwartier en de Indische Buurt het zonder 'hun' supermarkt doen. Vanaf vandaag maken zij weer de vertrouwde gang naar het Soendaplein in Haarlem. Daar is de Albert Heijn-vestiging na een flinke brand heropend én in een modern jasje gestoken.

Terwijl hij bijna doorlopend wordt aangesproken door technici en personeel op de werkvloer, die druk bezig zijn de laatste zaken voor de opening te regelen, blikt Nico terug op de roerige tijd. "Het was de eerste dag van mijn zomervakantie. Ik had de dag ervoor nog gezegd dat ik in noodgevallen bereikbaar zou zijn. Als de telefoon dan ‘s ochtends vroeg gaat, weet je dat er iets mis is."

Stiekem kijkt supermarktmanager Nico Bon wel een beetje uit naar vrijdagochtend 11.00 uur. Dan zit de officiële opening erop, zijn de burgemeester en wethouder langs geweest en is het business as usual. Eindelijk, na drie maanden praktische en emotionele topdrukte.

Veel hout, ruime paden en vooral heel veel ruimte voor vers. Dat kenmerkt de vernieuwde Albert Heijn-vestiging op het Soendaplein in Haarlem-Noord. De brand die de winkel in augustus dit jaar trof, noopte de keten ertoe het complete pand te renoveren. Het onheil werd benut om één van de modernste supermarkt-vestigingen van Nederland te realiseren.

Drie dagen later werden de eerste schetsen voor de nieuwe winkel gemaakt. Van zijn werkgever kreeg Nico het advies om toch op vakantie te gaan, al voerde hij wel dagelijks telefonisch overleg. Met collega’s die de nieuwe winkel ontwierpen én die dagelijks op de vloer staan. "Sommigen werken al veertig jaar in de winkel. Dan is dit een tweede huis. Het is fijn om na zo’n gebeurtenis even je hart te luchten, zowel voor mij als voor hen."

In plaats van naar Parijs te rijden, zette hij koers richting Soendaplein. "Ik schrok wel toen ik al vanaf de snelweg een grote rookpluim zag en de hele wijk was afgezet. Gek genoeg leek de schade daarna nog relatief mee te vallen. Het personeel was ongedeerd en de brand bleef beperkt tot het magazijn. Later hoorde ik van de brandweer dat de winkel als verloren moest worden beschouwd door het water van alle sprinklers."

Ook de top van de supermarktketen bemoeide zich met de nieuwe winkel. "Marit (van Egmond, algemeen directeur van Albert Heijn, red.) zei vanaf het begin: vóór december moeten we weer open. Dat zal er ook mee te maken hebben dat we tot de vestigingen behoren met de meeste omzet." Mede daarom opende Albert Heijn een tijdelijke vestiging op braakliggend terrein aan de Spaarndamseweg. Nico: "Dat was een enorme operatie en kan eigenlijk niet uit, maar je wilt zichtbaar blijven voor de buurt."

Ruime en rechte paden

De winkel in de tent is inmiddels ontmanteld. De voorraad met houdbare producten is naar het nieuwe onderkomen aan het Soendaplein verhuisd. Daarmee houdt de overeenkomst met de tijdelijke vestiging wel op. Het vele hout aan het plafond straalt luxe en authenticiteit uit. De paden zijn ruim en recht. De gehele oppervlakte van het dak wordt in het voorjaar van zonnepanelen voorzien.

Paradepaardje

De vestiging is een paradepaardje voor Albert Heijn. "Dat heeft ook te maken met de bevolkingssamenstelling hier", vertelt Nico, die niet bang is dat de winkel té luxe is geworden voor zijn doelgroep. "Je ziet dat er hier relatief veel wordt besteed. Daarbij valt met name op dat er veel vers en biologisch eten wordt gekocht."

Het is de reden dat vooral het oppervlakte voor verse producten flink onder handen is genomen. De sushi-corner neemt een nog prominentere plek in dan voorheen. Bij het naastgelegen Bakery Cafe wordt koffie verkocht en is een verse maaltijd af te halen. Het schap voor vleesvervangers is vergroot, maar er is ook schap voor ingevroren luxe vlees bij gekomen.

Ook het aantal zelfscankassa’s is verhoogd. Bij twee ervan heb je nu ook de mogelijkheid om met contant geld te betalen. En helemaal gratis is de tap naast de ingang, om je flesje water te vullen.