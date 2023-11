Geen nieuwe Champions League-stunt voor Ajax Vrouwen bij AS Roma

De vrouwen van Ajax hebben vanavond hun tweede groepswedstrijd in de Champions League met forse cijfers verloren. In Italië bleek AS Roma met 3-0 duidelijk te sterk.

Bij de tweede Romeinse treffer profiteerde Giacinti van een riskante terugspeelbal van Isa Kardinaal op Van Eijk, die de bal miste. "Je glijdt uit, shit happens. Ik zie het als een wanprestatie van mezelf. De ene week ben je de held, de andere week de sukkel", zei de keepster direct na afloop tegen de NOS over de 2-0.

Kort voor rust raakte Ajax de geblesseerde Tiny Hoekstra kwijt. Haar vervangster in de 39e minuut was Lotte Keukelaar. Direct na rust sloeg de koploper in Italië voor de derde maal toe. Dit keer schoot Manuela Giugliano van dichtbij raak.

Ajax, dat vorige week in de Johan Cruijff Arena Paris SG met 2-0 verrassend klopte, had weinig tot niets in te brengen. Pas in de 68e minuut kreeg de zeer jonge Amsterdamse ploeg een dot van een kans. Invalster Keukelaar verscheen één op één voor de keepster van AS Roma, maar poeierde de bal op de lat. AS Roma speelde de wedstrijd gecontroleerd uit.

"We hebben best een jonge groep, al mag dat geen excuus zijn. Heel veel meiden hebben dit nog nooit meegemaakt, zoveel wedstrijden spelen in een korte tijd", analyseerde aanvoerster Sherida Spitse de nederlaag bij de NOS. "Misschien zat er vermoeidheid in. Dan ga je fouten maken. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer je daar aan gewend raakt."

In de andere wedstrijd in groep C verloor PSG opnieuw. Bayern München bleek met 1-0 te sterk. De Duitse formatie deelt de koppositie in de groep met AS Roma met vier punten. Ajax heeft drie punten en PSG van Jackie Groenen en Lieke Martens staat op nul. Donderdag 14 december gaat Ajax bij Bayern op bezoek. De eerste twee ploegen van de groep gaan door naar de volgende ronde.