Bewoners Krom Boomssloot blij met kraak: "Dit is fantastisch"

De krakers hebben hun identiteit nog niet bekend gemaakt. Door de voordeur heen laten ze weten dat ze vandaag met een statement naar buiten komen. Wel ontvingen de buren al een Engels geschreven brief waarin de krakers meedelen dat ze uit een gemengde internationale groep bestaan die zich heeft verenigd in de strijd voor betaalbare woningen.

Steun en solidariteit

Ze zeggen verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhouden van de panden en contact met de buurt. In de brief staat verder dat ze hopen op steun en solidariteit uit de buurt.

Vroeger zat in een van de panden het geliefde buurtcafé Nagel: "Het was een plek waar iedereen welkom was en de hele buurt samenkwam." Zo'n zes jaar geleden verdween het café vanwege een geschil met de eigenaar van de panden.

Nep

Sindsdien verscheen er een kinderkledingwinkel en momenteel staat er Rechtsbescherming Kinderen & Ouders op de ruit. Volgens buurtbewoners twee zaken waar nooit iemand kwam: "Dit is gewoon allemaal nep".

De bewoners die wij spraken zijn blij met de kraak. Zo zou er in het hele blok nog meer leeg staan: "Dit huis staat leeg, dat huis, boven de coffeeshop zijn drie of vier verdieping al jaren hartstikke leeg." De Nieuwmarkt heeft een rijke kraakgeschiedenis die nog springlevend is bij de oudere buurtbewoners:"Ik woon hier zelf om de hoek in een voormalig kraakpand. Het hoort bij deze buurt. Ze zijn heel erg welkom."