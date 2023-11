Rover wil betere bereikbaarheid Zeeburgereiland: "Duurt te lang"

In combinatie met de komst van de nieuwe Hogeschool Inholland, die volgend jaar haar deuren opent, vreest zowel Rover, als de ASVA en het Ouderenverbond over de bereikbaarheid van het stadsdeel. "De gemeente weet al jaren dat het eiland volgebouwd gaat worden en met name ook de Sluisbuurt en de Hogeschool die ontstaat, en toch staat het verbeteren van de bereikbaarheid al twee jaar op holt. Als het verkeer straks iedere keer vast komt te staan, is dat heel erg slecht", aldus Vonk.

Op Zeeburgereiland wonen zo'n 5.000 Amsterdammers en dit aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Naar verwachting worden er in de komende jaren namelijk nog meer dan 5.000 woningen gebouwd en zal dit op de lange termijn meer worden. Samen met IJburg ontwikkelt Zeeburgereiland zich tot een stedelijke eilandengroep met in 2043 ruim 32.000 woningen en 75.000 inwoners.

Buslijn 37 loopt steeds vaker vast in het verkeer. Vonk vindt uit dat het sluiten van de Amsterdamsebrug voor autoverkeer de oplossing is. "In weze kan het autoverkeer omrijden via de A10 Noord, daar is wel ruimte zat. Nu loopt het verkeer constant vast op de brug met de tweebaansweg." Bovendien pleit Rover voor het verbeteren van de tramverbinding naar het Zeeburgereiland.

Daar komt bij dat Rover wil dat de gemeente haast maakt met de aanleg van een tramverbinding vanuit Oost via Zeeburgereiland naar het stadsdeel IJburg. Op IJburg worden 10.000 woningen bijgebouwd, de bereikbaarheid moet daarom ook hier in orde zijn. De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal om dit mogelijk te maken, staat op de planning voor 2024.

Een behoorlijke lijst, maar volgens Vonk niet te veel gevraagd. "Deze punten zijn noodzakelijk om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van Zeeburgereiland en zijn gewoon haalbaar", benadrukt hij. Zo zegt hij dat het GVB er zelf ook voor is om de frequentie te verhogen. "We hebben alle punten aangegeven bij de gemeente en gaan ervan uit dat personeelstekort geen probleem moet vormen voor het doorvoeren hiervan. Nu het personeelstekort van de NS inmiddels is ingelopen, moet het andere vervoerders ook lukken om personeel te vinden."

Reactie wethouder Melanie van der Horst (Vervoer)

"We hebben de plannen gepubliceerd zodat iedereen erop kan reageren. We verzamelen nu eerst de reacties en die verwerken we in de nota's van beantwoording, waarin staat wat de gemeente met de reacties doet. Als dat mogelijk is, passen we de plannen aan op basis van de inspraakreacties.

Tegelijkertijd proberen wij samen met de Vervoerregio en het Rijk de financiering rond krijgen, naar verwachting is daar in het voorjaar meer duidelijkheid over. Wanneer en in welke vorm we de plannen daadwerkelijk kunnen uitvoeren, hangt hiervan af. Vervolgens worden de nota's van beantwoording samen met de vier plannen vastgesteld door het college en de gemeenteraad."