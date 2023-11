Halsema begrijpt zorgen na PVV-winst, maar 'in deze stad is iedereen gelijk'

Nadat duidelijk werd dat Geert Wilders en zijn PVV met kop en schouders de grootste partij van het land gingen worden, werd er op sociale media met veel zorgen gereageerd over hoe het nu verder moet voor bijvoorbeeld de moslimgemeenschap. "Moslimhaat heeft gewonnen", reageerde fractievoorzitter van Denk Sheher Kahn na het bericht.

Andere uitslag

Halsema begrijpt de zorgen, maar benadrukt dat het in Amsterdam anders ligt. "In de stad is er een andere uitslag dan in de rest van het land en ligt in lijn met de afgelopen jaren", reageert de burgemeester. "In deze stad is iedereen gelijk en mag iedereen dezelfde behandeling verwachten. Je bent een Amsterdammer, samen vormen we onze vrije en tolerante stad. Wij accepteren geen racisme, geen moslimhaat, geen xenofobie. Wij begrijpen jullie angst en de zorgen. Wij staan naast jullie. Wij horen bij elkaar."

Nadat Halsema gisteren had gestemd blikte ze al eventjes vooruit op een mogelijke rechts kabinet. Een 'evenwichtig kabinet' die een naar de stad blijft kijken was waar ze op hoopte en wat ze verwachtte. Of Wilders, die 'premier voor alle Nederlanders wil zijn', dat voor elkaar kan krijgen gaat Halsema niet te diep op in: "We zullen het zien."