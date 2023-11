Haarlemmermeer verdeeld maar hoopvol over verkiezingswinst PVV

Net als de rest van Nederland schaarde een groot deel van Haarlemmermeer zich achter Geert Wilders bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een kwart van de gemeente stemde op de PVV. Voor in ieder geval een deel van de kiezers is het een doemscenario, maar op straat spreken de meeste mensen zich vooral hoop uit.

Puck hoopt dat de politiek door dit signaal van de kiezers constructiever wordt: "Politici zijn al jaren met niets anders bezig dan moddergooien, ze moeten juist samen iets opbouwen. Of Wilders daar de juiste persoon voor is weet ik niet, maar ik hoop het zo."

NH vroeg de dag na de verkiezingen rond in Nieuw-Vennep wat mensen van de uitslag vonden. Daar wordt door veel mensen de hoop uitgesproken dat een partij buiten de gevestigde orde, zoals de PVV door velen wordt gezien, de ideale kandidaat is om de Haagse bestuurscultuur te hervormen.

Ted hoopte zelf op een links kabinet, en was geschokt toen hij gisteravond de eerste exitpoll zag: "Ik schrok me echt een ongeluk, ik heb bij wijze van spreken nog net niet de vlag halfstok gehangen. Je hoopt zo dat de kiezer uit ongenoegen over een rechtse regering een zwaai naar links maakt, maar niets is minder waar."

De twijfel over Wilders als ideale kandidaat om de politiek te laten verbroederen wordt vaker uitgesproken, ook door mensen die blij zijn met de verkiezingsuitslag. Eén van die mensen is Sierd: "Kijk, hij is en blijft een wolf in schaapskleren, maar ik geloof wel dat hem er nu alles aan gelegen is om water bij de wijn te doen."

Volgens Sierd hebben de andere grote partijen straks weinig keus in de coalitieonderhandelingen, als ze tenminste hun geloofwaardigheid willen behouden: "Je kan bijvoorbeeld als NSC of BBB nu niet zeggen: 'we doen het niet.' Al was het maar omdat de mensen die op die partijen gestemd hebben ook willen dat er wat verandert. Doen ze dat wel, dan denk ik niet dat het wat gaat worden met het vormen van een coalitie."

Waarom kiezers in de Haarlemmermeer, net als in de rest van het land, zo massaal achter Wilders zijn gaan staan, durven voorbijgangers zoals Tonny wel een gokje over te wagen: "Asiel en migratie, dat denk ik zeker. Dat onderwerp werd elke dag belangrijker, en dat is echt Wilders zijn pakkie-an." Ook Puck ziet daarin de reden van de razendsnelle opmars van de PVV: "Ikzelf maak een onderscheid tussen asielzoekers en het migratieprobleem, maar ik denk dat die kwestie in brede zin zeker de doorslag heeft gegeven."

VVD blijft populair

Wat betreft de verkiezingswinst van de PVV wijkt Haarlemmermeer dus niet veel af van de landelijke uitslag. Ook het percentage kiezers dat koos voor Pieter Omtzigts NSC, en de groep die wegliep bij D66, is vergelijkbaar met de nationale cijfers. Eén duidelijk verschil is er wel: de VVD verliest aanzienlijk minder kiezers in de gemeente dan in de rest van het land. Waar ze nationaal verwikkeld zijn in een nek-aan-nekrace met GroenLinks/PvdA, kiest één op de vijf kiezers in de gemeente voor partij van Dilan Yeşilgöz.