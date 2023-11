Amstellanders willen verandering, maar zijn ook honkvast: "We werken hard"

Ook in Amstelland was een dag na de Tweede Kamerverkiezingen de monsterzege van Geert Wilders hét gesprek op straat. De roep om verandering is groot, maar veel inwoners stemden ook gewoon hetzelfde als altijd. Regioverslaggever Celine Sulsters peilde vandaag de stemming.

Een kweker in hart en nieren begrijpt wel waarom de PVV ook in Aalsmeer op één staat: "Er zitten een hele hoop ondernemers, die allemaal heel hard werken. Iedereen vindt dat dat beloond moet worden." Zelf stemde de man ook vol overtuiging op Geert Wilders. Toch hoopt hij dat zijn gematigde toon blijvend is. "Over de Islam en alles moet ie effe niet meer beginnen."

Een Amstelveense PVV-stemmer is het daarmee eens. "Dat rassengedoe vind ik niet zo prettig eerlijk gezegd. We moeten wel een leuke samenleving hebben met elkaar." Snackbareigenaar Moustafa Hassan, die zelf moslim is, maakt zich geen zorgen. "Hij zei niet meer zo extreem tegen moslims en de Islam te zijn, dus ik hoop dat dat zo blijft."

Amstellanders lieten de VVD niet vallen. In Amstelveen hoefde de partij zelfs nauwelijks iets in te leveren. "Ik denk dat de VVD-kiezer in Amstelveen erg honkvast is", legt een Amstelvener uit. "Veel problemen die in de rest van het land spelen zijn hier niet echt zichtbaar." "Het is al jaren oud dat Amstelveen VVD stemt", voegt een ander daaraan toe.