Komt er tóch een oplossing voor de muizenplaag bij Denise uit Velsen-Noord?

Misschien wordt de muizenplaag bij Denise en haar buren aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord nu eindelijk opgelost. De bewoonster met twee jonge kinderen van 1 en 7 leek te worden afgescheept met een paar gratis muizenvallen, maar woningcorporatie Velison Wonen gaat volgende week toch meer actie ondernemen.

Twee weken geleden trok Denise aan de bel bij NH. 's Avonds lopen de muizen over het aanrecht en het hoofdbord van het bed. Hun keutels liggen echt overal, tot ongenoegen van de bewoonster, die er pas een paar maanden woont na een woningruil.

"Ik heb natuurlijk ook een klein telgje", zei ze bezorgd. "En voor hetzelfde geld ziet zij de muizenkeutel aan voor hagelslag."

Niet alleen zij heeft er last van, ook vijftien buren zetten een handtekening onder een petitie om alle kieren en gaten in de oude woningen te dichten.

Ongediertebestrijding

Het leek tevergeefs. Verhuurder Velison reageerde namelijk met: "Het advies is: vooral preventief bestrijden door geen huisvuil/voedsel achter te laten en klapvallen te plaatsen." Die biedt Velison sindsdien gratis aan.

Nu zet de woningbouwvereniging toch nog een stap extra: dinsdag komt een inspecteur van de ongediertebestrijding langs om 'het pand op gaten te controleren'. Dat hoorde Denise gistermiddag. Of het alleen voor haar geldt of ook voor haar buren is nog niet duidelijk. Komende dinsdag zal NH zelf met de camera een kijkje nemen.

Velison wil daar verder niet op reageren. Een woordvoerder laat weten: "We kiezen ervoor om niet op beeld te verschijnen en de problemen met bewoners zelf op te lossen."

Denise is blij met de extra maatregelen. "Waar ze eerst helemaal niks zouden doen, gebeurt er nu toch wat." En doen de muizenvallen dienst? "Die zijn besteld en krijg ik later, zei Velison. Fijn, maar ook ook wel gek, want als ik ze zelf bestel heb ik ze binnen een dag."