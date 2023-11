Ook in Oostzaan behaalt PVV grote overwinning: "Eindelijk naar ons geluisterd"

Oostzaan kleurt PVV-blauw na de landelijke verkiezingen. De partij van Geert Wilders verdubbelde in de kleinste gemeente van Noord-Holland. Ook nieuwkomer NSC deed het goed, net als de PvdA/GL. De inwoners lijken het over twee dingen eens: de huizen moeten betaalbaar blijven en de prijzen omlaag. "Eindelijk wordt er naar ons geluisterd."

Foto: Oostzaan - ANP

In de plaatselijke snackbar in Oostzaan halen twee collega's uit de bouwsector een broodje döner. Jeroen stemde gisteren PVV, Brahim stemde gisteren niet. Hoewel de twee goed kunnen samenwerken, verschillen ze wat betreft politieke voorkeur.



"Ik heb PVV gestemd. Niet omdat ik tegen buitenlanders ben, maar omdat ik een betaalbaar huis wil en een lagere zorgpremie", zegt Jeroen terwijl hij naar zijn collega kijkt.



Brahim: "Als Nederlander met Marokkaanse achtergrond raakt mij deze uitslag wel. Ik zit ermee." In de appgroep met zijn familie en vrienden worden sinds gisteravond vooral grapjes gemaakt. Hij vindt dat Wilders maar wat roept en gelooft er niet in dat wat de PVV-leider betoogt – het verbieden van de Koran en de moskee – ook daadwerkelijk gaat gebeuren. "Ik wil niet zo worden als hij, mensen uitsluiten. Dus blijf ik positief, ik geloof dat het wel weer goedkomt." Het gesprek tussen de twee collega's lijkt exemplarisch voor het gesprek in de rest van Noord-Holland. De verkiezingsuitslag zorgt vandaag namelijk voor verdeelde reacties.

Uit een rondgang op het dorpsplein in Oostzaan vanmiddag blijkt dat veel inwoners PVV hebben gestemd. Allemaal vanwege dezelfde redenen: meer zekerheid voor een betaalbaar huis en een betere bestaanszekerheid. Op dat sommige groepen zich in de Nederlandse samenleving door de uitslag buitengesloten voelen, reageren ze allemaal in soortgelijke bewoording. "Het is niet tegen de buitenlanders, of tegen een geloof. Ik wil gewoon een huis", zegt een meneer bij de supermarkt. Maar ook een vrouw die de boodschappen in haar auto legt, vertelt stellig: "Mijn vrienden, mijn collega's het zijn allemaal Marokkaanse Nederlanders. Het is geen stem tégen hun, maar een stem voor mijzelf."



Zo zijn de hoge kosten voor Wil uit Tuindorp de reden om altijd boodschappen in Oostzaan te doen. "Het is hier goedkoper." Dat de PVV de grootste is geworden, vindt ze 'geweldig'. "Ik stem al jaren en nu eindelijk met resultaat."



Tweede Pim Fortuyn Even verderop staan Lies, Leen en Debby met elkaar te praten. Alle drie stemden ze links. Het maakt ze niet rouwig dat de PVV ook in hun dorp de grootste is geworden. Ze hopen vooral dat de partij een oplossing gaat bieden voor hun problemen. "Ik betaal mij blauw aan de zorg en boodschappen. Dat moet echt anders." Toch houden ze een kleine slag om de arm met deze verkiezingsuitslag. Lies: "Ik zie wel gevaar en een tweede Pim Fortuyn. Ik hoop maar dat het goed gaat." De eigenaar van de lokale snackbar, Hakan, stemde op GroenLinks-PvdA, maar lijkt wat minder optimistisch. Als Koerdische vluchtte hij in 2006 naar Nederland en sinds enkele jaren heeft hij een verblijfsvergunning. Hij vertelt: "Mensen vluchten naar een land waar het veilig is. Hier is het veilig, maar ik weet niet voor hoelang." Hij hoopt dat het vooral wat betreft migratiebeleid mild zal blijven.