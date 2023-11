Miljoenen subsidie voor platteland van West-Friesland en Kop van Noord-Holland

Er liggen miljoenen euro's subsidie klaar voor het versterken van het platteland in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Bijna acht miljoen euro wordt ongeveer gelijk verdeeld over beide regio's, laat de provincie weten. Het geld is onder andere bedoeld voor voorzieningen in kleine kernen, lokale duurzaamheids- en voedselprojecten en culturele projecten.

Foto: Koeien in de wei - NH Nieuws

Het gaat om Europees subsidiegeld aangevuld met een provinciale en gemeentelijke bijdrage. De EU heeft plattelandsgebieden aangewezen die voor deze steun in aanmerking komen. Een Lokale Actie Groep (LAG) stelt de thema's vast. In deze groep zitten plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere wonen en welzijn, de agrarische sector, de culturele sector en de wethouders van alle gemeenten. "Vanaf april mogen instanties, bedrijven en particulieren hun ideeën aan ons voorleggen", vertelt beeldend kunstenaar Rutger Jan Bredewold van de LAG in de Kop van Noord-Holland. "Het is een pitch. Op basis daarvan besluiten we of het project subsidie krijgt. Als het moet sturen we ook nog wat bij of geven we advies." Strenge eisen De bedoeling is dat de ideeën uit de samenleving komen en dat er wordt samengewerkt in de projecten. De eisen die worden gesteld zijn wel streng volgens Bredewold. Zo moet een project bijvoorbeeld wel vier jaar draaien. Wordt het halverwege afgebroken dan moet de subsidie worden terugbetaald. Dat gaat vaak om vele duizenden euro's.