Halsema over missende stempassen: "Niet goed, maar systeem nooit helemaal waterdicht"

Dat een gedeelte van de Amsterdammers gisteren niet konden stemmen vanwege het ontbreken van de stempassen vindt burgemeester Halsema spijtig. Volgens de burgemeester moet er worden geëvalueerd hoe het precies heeft kunnen gebeuren, maar is het systeem nooit helemaal waterdicht.

Foto: Ontbrekende stempas - AT5

Een dag voor de verkiezingen werd duidelijk dat zo'n 1250 Amsterdammers geen stempas hadden ontvangen, dat ging voornamelijk om de buurt Venserpolder in Zuidoost. Ook op de verkiezingsdag zelf werd duidelijk dat meerdere Amsterdammers de pas niet in de brievenbus hadden ontvangen, maar alleen de brief met de kandidatenlijst (die dit jaar voor het eerst los was verstuurd). AT5 kreeg meldingen van missende stempassen binnen uit Holendrecht, de Jordaan en Zeeburg. De PvdA noemde vanmiddag in de commissievergadering in de Stopera het 'onacceptabel' dat dit kon gebeuren. "Vooral in Zuidoost, waar de opkomst vaak al laag is, konden mensen niet naar de stembus als ze dat hadden gewild. Wij zijn daarvan geschrokken", aldus fractievoorzitter Lian Heinhuis. De PvdA'er wilde van burgemeester Halsema weten hoe dit kon gebeuren en hoe dit volgende keer wordt voorkomen. "Er moet alles op alles worden gezet zodat iedereen kan stemmen." Inventariseren Waar het precies mis is gegaan kan de burgemeester nog niet zeggen, daarvoor moet er eerst worden geïnventariseerd. Halsema noemt het 'niet goed' dat dit kon gebeuren, maar wil daar wel een kanttekening bij maken. "Het verkiezingsproces is gisteren over het algemeen goed verlopen en bijna alle stempassen zijn goed ontvangen."

"Het systeem is niet waterdicht, want we zijn ook afhankelijk van PostNL" Burgemeester Femke Halsema

De Amsterdammers die geen stempas hadden ontvangen konden tot 12.00 uur de dag voor de verkiezingen een nieuwe stempas aanvragen. Het is daardoor volgens Halsema ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel Amsterdammers er uiteindelijk niet konden stemmen. "We evalueren de verkiezingen altijd en hopen dat het aantal gedupeerden terugloopt vanwege de vervangende stempas. Na de evaluatie komt daar meer duidelijkheid over."

Foto: Alleen kandidatenlijst bezorgd - Via AT5-Whatsapp (0651190938)

Mocht het aantal gedupeerden niet teruglopen en laten juist meer Amsterdammers weten hun stempas nooit ontvangen te hebben, dan gaat Halsema aankloppen bij PostNL. "Dan worden zij ingeschakeld te onderzoeken hoe dit kon gebeuren." De burgemeester weet daarnaast dat het ook weleens fout kan gaan bij de bezorging. "Het systeem is niet waterdicht, want we zijn ook afhankelijk van PostNL."

Volgend jaar voorkomen Volgend jaar moeten de Amsterdammers twee keer hun stem uitbrengen: voor het Europees Parlement én het referendum over de Hoofdgroenstructuur. Daarvoor moeten dus ook twee stempassen worden ontvangen, voor de gemeente dus van belang dat missende stempassen niet nog een keer voorkomen. "De evaluatie van de landelijke verkiezingen worden in aanloop naar volgend jaar geëvalueerd, dus dat nemen we mee." De VVD wil graag een verandering zien in het verkiezingsproces voor volgend jaar. Nu kan de vervangende stempas tot een dag van tevoren worden aangevraagd. Zij zouden graag zien dat een stempas op de dag zelf bij het stadhuis nog mondeling kan worden aangevraagd. Halsema zag het plan wel zitten. "Mensen openen de enveloppen met de stempas op de dag zelf, ik moet toegeven dat ik dat ook doe. Het is een goede suggestie, maar we moeten ook een laagdrempelig mechanisme verzinnen dat mensen meteen na ontvangst controleren of de envelop goed gevuld is."