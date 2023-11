Helderse Harmen Krul behoudt nipt Kamerzetel: ''Het is een dubbel gevoel''

Het waren zenuwslopende weken voor de Helderse Harmen Krul. Als vijfde op de kandidatenlijst van het CDA was het de grote vraag of hij zijn Kamerzetel zou behouden. Gisteren werd duidelijk dat zijn partij tien zetels kwijtraakt, een gigantisch verlies maar daarmee behoudt Krul wél zijn zetel. Verslaggever Wiesje Hillen ging vanochtend bij hem langs voor een morning after ontbijt. "Het is een dubbel gevoel, mij is het wel gelukt maar ik neem vandaag afscheid van veel collega's", aldus Krul.

Trots

De uitslag was zeker niet mals. Na D66 lijdt de partij van Harmen Krul het grootste verlies. Toch overheerst er een gevoel van trots bij de Helderse: "Dertien weken geleden gaf niemand een stuiver om het CDA. We hebben een hele goede campagne gedraaid." Vooral in Noord-Holland heeft Harmen zich flink ingezet. "We hebben in elke gemeente geflyerd, hebben veel borden in de provincie gezet en gingen langs bij bedrijven."

Persoonlijk drama

Ondanks het gevoel van trots is het een zeer pijnlijke uitslag. "Niet alleen raken we tien zetels kwijt, er is geen plek meer voor twee-derde van de medewerkers. Dat is een drama voor mensen persoonlijk", vertelt Harmen. Ze hebben nu nog één week de tijd om de kantoren leeg te halen, tot 4 december. "Dat is ook een beetje de harde kant van de politiek."

Provinciegenoot in de Kamer

Met de grote overwinning van de PVV komt er nog een provinciegenoot in de Tweede Kamer: Vincent van den Born. Dat de nummer 31 op de lijst van de PVV een zetel zou behalen kwam als een grote verrassing voor Harmen Krul. "Ik had het helemaal niet verwacht. We hebben samen in de gemeenteraad van Den Helder gezeten, we kunnen carpoolen." Qua politiek liggen de mannen ver uit elkaar: "Politiek inhoudelijk kunnen we niet goed samen, maar politiek is ook mensenwerk en we kunnen prima door één deur."

Ernstige zorgen

De enorme winst van de PVV kwam voor Harmen Krul als een shock. "Ze hebben een programma dat helemaal tegenover onze politiek staat. Dat baart mij ernstige zorgen", aldus CDA-Kamerlid Harmen Krul.