Chagrijn over uitblijven verkiezingsuitslag Huizen neemt toe: "Ze zijn sneller met geld tellen"

Dat schrijft voormalig wethouder en oud-PvdA-raadslid Maarten Hoelscher op social media. Hij foetert nog even verder: “Schandalig dat Huizen nog steeds geen uitslag bekend heeft gemaakt. In een bananenrepubliek gaat het sneller.”

En hij is niet de enige die het lange wachten op de uitslag zat is. VVD-fractievoorzitter Erwin Ormel schaamt zich zelfs voor de gemeente. “In dit soort lijstjes wil je als gemeente niet staan. Huizen heeft een verkeerde afslag genomen”, schrijft hij op hetzelfde platform. Hij refereert aan een ANP-bericht van vanmorgen waarin de uitslag in negen gemeenten nog niet bekend is.

Nog niets

Rond 15.00 uur is er nog steeds geen uitslag in Huizen. Op de gemeentelijke website is er nog niets te lezen en ook hebben de media nog geen persbericht ontvangen. Zoals gezegd, heeft de gemeente woensdag duidelijk aangegeven dat de uitslag op zich laat wachten.

“Dit jaar zullen wij geen voorlopige uitslag delen. Wij hechten veel belang aan de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van het verkiezingsproces, evenals aan een proportionele belasting van onze toegewijde stembureauleden”, was de uitleg.

Ordelijke wijze

“Het telproces is een omvangrijke taak, vooral bij een hoge opkomst. Wij benadrukken dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces soepel verloopt en uitvoerbaar blijft. Daarom is het belangrijk dat er voldoende tijd is op de avond zelf om het tellen van de stemmen op een ordelijke wijze af te ronden", luidde het vervolg.

Ongeveer op het moment van publicatie van dit artikel is de uitslag dan eindelijk verschenen op de website van de gemeente. Hoe Huizen heeft gestemd, is verwerkt in het artikel over Gooise stemmers. Zie de 'Lees ook' hieronder.