Hekken rond manege verwijderd, vastgoedmakelaar 'betreurt de commotie'

De hekken die vastgoedmakelaar Midvast vorige week rond een manage in Nieuw-West heeft geplaatst, zijn vandaag verwijderd. Manege-eigenaar Mandy van Drunick was erg opgelucht toen ze het goede nieuws hoorde. "Ik ben naar buiten gegaan om het even met mijn eigen ogen te bekijken. Ik dacht meteen: de kinderen, mijn pony's, die kan ik weer blij maken!", vertelt ze aan AT5.

Foto: Snapshot Video 199456 (01:44)

Al 32 jaar woont Van Drunick op de Akersluis in Nieuw-West, waar zij een manege runt. Vorige week donderdag stond ze raar te kijken, toen vastgoedontwikkelaar Midvast hekken liet plaatsen die het terrein volledig omringden. Het terrein voor manage Mandy's Pony Plezier is van Midvast. De vastgoedontwikkelaar wil bouwen op de grond en was in gesprek met de manege om ook dat terrein over te nemen. Maar dat gesprek liep spaak. Het bod was niet erg realistisch, vond Van Drunick. De verkoop ging dus niet door. Tot verbazing van iedereen bij de manege plaatste Midvast daarna tientallen hekken rondom het hele terrein. Midvast liet aan AT5 weten dat de hekken zijn geplaatst als voorbereiding op een verbouwing, maar dat is volgens de familie Van Drunick ongeloofwaardig. "Het voelt als pesten." Overleven Haar twaalf pony's konden hierdoor niet meer naar de rijbak om vrij te lopen en ook konden de lessen die Mandy geeft aan zo'n honderd kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet doorgaan. "Het is een week van overleven geweest, je merkt wel dat er een bepaald spanningsveld hangt. Het had ook erg veel impact op de kinderen die hier komen voor de lessen", vertelt zij.

"Uiteindelijk wil Midvast mooie dingen doen, maar in goede harmonie" Midvast - vastgoedontwikkelaar

Inmiddels stelt Midvast dat de hekken 'tijdelijk' weg kunnen, omdat er voorlopig niet met de verbouwing van het terrein begonnen wordt. Rond 8.00 uur begon het afbouwen. "Nu staan er nog wat palen voor een klein stukje terrein. Als het goed is gaan ze het helemaal weghalen", aldus Mandy. Dat scheelt een hoop, ook voor betrokkenen. Zo waren mensen die op de manege rijden al een petitie gestart afgelopen weekend.

Foto: Tekeningen van leerlingen van de manege - AT5

Midvast laat in het statement weten dat het bedrijf 'ernaar streeft om alle projecten in goed overleg en in harmonie met alle belanghebbenden te verwezenlijken'. "Wij betreuren de commotie, die is ontstaan naar aanleiding van het plaatsen van de omheining rondom ons perceel op de Akersluis in Nieuw-West, ten zeerste", schrijft de vastgoedmakelaar.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De hekken zullen terugkomen als er gebouwd gaat worden op het terrein van Midvast. Maar dan zullen ze eerst naar de manege stappen voor overleg. "Midvast wil een goede relatie met omwonenden, bewoners, pachters en gemeente hebben. Ze willen ook graag met de buren in gesprek."

Volledige statement Midvast: "Midvast streeft ernaar om al zijn projecten in goed overleg en in harmonie met alle belanghebbenden te verwezenlijken. Het is ons doel een positieve impact te realiseren, waarbij een goede relatie met gemeenten en omwonenden essentieel is. Wij betreuren dan ook ten zeerste de commotie, welke is ontstaan naar aanleiding van het plaatsen van de omheining rondom ons perceel op de Akersluis in Amsterdam Nieuw-West. Aangezien wij niet verwachten voor het einde van 2023 te beginnen met bouwactiviteiten, hebben wij besloten om deze omheining deze ochtend tijdelijk te laten verwijderen. Wij willen nogmaals benadrukken dat de manege en kaaswinkel al die tijd bereikbaar zijn geweest en alle activiteiten aldaar gewoon doorgang hebben kunnen vinden."