Frank Muntjewerf maakt al 40 jaar cartoons: "Ik teken dingen die mensen uit de buurt herkennen"

Bijna alle onderwerpen die je je maar kunt bedenken zijn al een keer uit de pen van Frank Muntjewerf gekomen. Al 40 jaar maakt hij spotprenten voor de krant die nu het Noordhollands Dagblad heet. Het werk van de Beemsterling is vanaf vandaag te zien in het Purmerends Museum.

Zelf zegt hij geen grote politieke onderwerpen aan te snijden, maar 'gewoon een vrouw uit Schagen die van de fiets valt'. Voor Frank is het vooral belangrijk dat mensen zijn werk kunnen herkennen, omdat het in de buurt speelt.

Frank was naast cartoonist ook tekenleraar, maar verruilde het krijtje voor de klas in voor verf en inkt in zijn thuisatelier. Inmiddels gebruikt hij een digitale pen op de computer. "Ik vond voor de klas staan ook leuk met de kinderen, maar dit is een vrij beroep en niemand zegt me hoe ik het moet doen."

Dat hij nu zijn werk tentoon mag stellen noemt hij een grote eer. "Ik had er nooit zo'n behoefte aan omdat ik mijn werk iedere week tentoonstel in de krant", zegt hij. "Maar het museum vond mijn werk zo leuk, dat ze het tijd vonden voor een tentoonstelling."

Vrijdagmiddag wordt de expositie officieel geopend.