"Verschil tussen leefwerelden", buiten Amsterdam domineert de PVV

In Noord-Holland is de GroenLinks-PvdA de grootste geworden. Maar die winst komt vooral door de progressieve kiezers in de grote steden. Haal je die uitslagen weg, dan zie je dat de rest van Noord-Holland met een overweldigende meerderheid voor de PVV heeft gekozen. Wat ligt ten grondslag aan die keuze?

De Noord-Hollandse uitslagen laten precies zien hoe de scheidslijnen lopen. Met een potlood zou je een denkbeeldige cirkel kunnen trekken rond Amsterdam en een paar omliggende gemeente. Amsterdam, Ouder-Amstel, Hilversum en Haarlem kozen voor links, alles daarbuiten sloeg woensdag rechtsaf.

Aan de ene kant van de lijn barstte gisteren een vrouw op Amsterdam Centraal in tranen uit, aan de andere kant van de lijn kon een man bij een tankstation in Volendam zijn geluk niet op.

Leefwerelden

Het is volgens politicoloog André Krouwel 'een verschil tussen leefwerelden'. En die twee werelden, de progressieve bubbel in Amsterdam en de sociaal conservatieve dorpen, zijn steeds verder uit elkaar gegroeid.

"Progressieven trekken naar de stad, conservatieven blijven in hun gemeenschap. Daar gebeurt niet alleen een sortering in levenshouding, maar het is ook het begin van een ongelijke relatie tussen die twee groepen."

Want, zegt Krouwel, mensen uit de kleinere gemeenschappen voelen zich achtergesteld. "Ze voelen zich vergeten, verdienen minder, worden niet meer zo gerespecteerd als vroeger en staan voor hun gevoel lager op de sociale ladder. Tegelijkertijd geeft de overheid hun huurhuizen aan immigranten, terwijl hun eigen kinderen geen betaalbare woning kunnen vinden."

Migratie

Terug naar het tankstation in Volendam. Veel mensen stemmen op Wilders vanwege het immigratiebeleid, laten ze aan NH weten. "Hij is voor het volk, voor de Nederlanders."

Dat migratie een belangrijk thema was bij de afgelopen verkiezingen bleek ook de cijfers van het KiesKompas. Twee derde van de Noord-Hollanders vindt dat de nieuwe regering minder migranten moet opvangen.

Wilders, die zich al jaren profileert als anti-Islampartij en de grenzen wil sluiten, zei tijdens de campagne dat hij 'milder' was geworden. Maar in zijn overwinningsspeech zei hij als eerste dat 'Nederland weer voor de Nederlanders wordt' en dat 'de asieltsunami' beperkt moet worden.

En juist dat standpunt baart een vrouw uit Haarlem, al jaren een progressief bolwerk, grote zorgen. "Ik ben bang voor de consequenties, vooral voor mijn moslimvrienden," zei ze gisteren tegen NH.

Amsterdam

De grootste overwinning voor de GroenLinks-PvdA werd behaald in Amsterdam. Maar liefst 33,6 procent stemde daar op de progressieve partij van Timmermans. Dat de rest van Noord-Holland bijna overal op de PVV stemde, kwam voor veel Amsterdammers als een verrassing.

Volgens Krouwel is dat niet gek. Want hoewel de randstedelijke elite een stuk kleiner is dan de sociale conservatieve groep, bepalen zij wel het dagelijkse gesprek. "Die progressieve elite vergeet dat er een hele grote groep mensen in Nederland leeft met sociaal conservatieve ideeën. Dat komt doordat ze elkaar niet meer tegenkomen, maar ook doordat die stedelijke elite het meest aan het woord komt in de pers."

Krouwel is zelf 'een conservatief bolwerk ontvlucht' en heeft een mooi voorbeeld van hoe de mensen in het buitengebied de inwoners van de grote stad niet meer begrijpen, met hun managementbanen en havercappucino's. "Dan vroeg mijn vader aan mij: wat doen die mensen daar eigenlijk?"