Wat stemden de inwoners van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort?

De PVV is na de Tweede Kamerverkiezingen gisteren landelijk de grootste partij geworden, gevolgd door GroenLinks/PvdA en de VVD. Hoe lag de stemverhouding in de regio Haarlem?

In het 'linkse bolwerk' Haarlem werd de combinatie GL/PvdA veruit de grootste partij met 27,6 procent van de stemmen. De PVV werd tweede met 15,1 procent, gevolgd door de VVD, die 14,1 procent van de stemmen kreeg. De opkomst in Haarlem lag met 78,5 procent wat lager dan in 2021, maar nog net boven het landelijk gemiddelde.

Bloemendaal

In Bloemendaal was de opkomst een stuk hoger: daar wist 86,7 procent van de stemgerechtigden het stembureau te vinden. Zoals te verwachten werd de VVD in Bloemendaal de grootste partij, met 32,3 procent van de stemmen. GL/PvdA volgt met 17,8 procent en D66 wist 13,4 procent van de kiezers te overtuigen. In Bloemendaal eindigde de PVV op de vierde plek, met iets meer dan tien procent.

Heemstede

Ook in Heemstede was de opkomst goed. 85,3 procent om precies te zijn, al is dat twee procent lager dan twee jaar geleden. Ook in Heemstede kreeg de VVD de meeste stemmen: 29,3 procent. GL/PvdA werd tweede met 19 procent, gevolgd door D66 (13,2 procent). Ook in Heemstede eindigde de PVV als vierde met 11,5 procent.

Zandvoort

De PVV was in Zandvoort wel de grote winnaar met 30,8 procent van de stemmen. De VVD kreeg 22,8 procent, gevolgd door GL/PvdA met 11,1 procent. De opkomst in het kustdorp was met 78,2 procent iets lager dan in 2021.