Velsen-Noorders blij met winst PVV: "Het zint me niet zoals het nu gaat allemaal"

Bijna een derde van de Velsenaren stemde gisteren op de PVV. En waar bijna iedereen het op straat in Velsen-Noord over eens is: het roer moet om in Nederland. Eén voorbijganger denkt te weten waarom PVV in het dorp op veel stemmen kan rekenen: "Er heeft hier een groot asielschip gelegen, volgens mij heeft dat ook geholpen." Bekijk in deze video wat Velsen-Noorders te zeggen hebben over de uitslag.