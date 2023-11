Wereldberoemd maar onbekend; Hilversumse Sascha is haak-bestsellerschrijver

Wereldberoemd is ze. Met vijftien boeken op haar naam en hoge verkoopcijfers mag ze gerekend worden tot de bestseIler-schrijvers van Nederland, maar op straat wordt ze door niemand herkend. De boeken van de Hilversumse Sascha Blase-Van Wagtendonk worden uitgegeven over de hele wereld, zelfs tot in Amerika. Boeken over haken.

Sascha was doktersassistente bij een praktijk in Hilversum. Toen haar dochter nog een baby was wilde ze graag iets voor haar maken en begon met haken. "Haken is een prachtig ambacht en geeft je een enorme vrijheid. Je kan het overal doen. Ik zie het als boetseren met een naald. In tegenstelling tot breien kan je met haken driedimensionale dingen maken."

Al snel leerde ze zichzelf om patronen te maken. "Het was in die tijd, 2009, enorm hip om te bloggen en ik begon met het plaatsen van gratis patroontjes die zowel in het Nederlands als het Engels verkrijgbaar waren en toen begon het publiek op mijn website te groeien."

Van hobby naar werk

Sascha maakte haar eerste boek met iemand die al een keer een boek had gemaakt, maar daarna deed ze het solo. In 2019 zegde ze haar baan op om definitief van haar hobby haar werk te maken. "Het liep uit de hand. Ik kon het er niet meer naast kon doen."

De haakboeken van Sascha worden in het Engels, Duits, Frans en zelfs Fins vertaald en over de hele wereld gelezen en gebruikt. Sascha is bescheiden over haar prestatie: ‘Ik realiseer ik me onvoldoende hoe bijzonder dat eigenlijk is. Ik ben zelfs één van de weinige Nederlandse auteurs die ook in Amerika wordt uitgegeven.’

Croissant-sjaal

In haar nieuwe boek gaat het over bijzondere sjaals, haar favoriete onderwerp. Een croissant-sjaal die je kan oprollen als het Franse broodje, de pioenroos-sjaal, de klimop-sjaal. Allemaal patronen die ze zelf heeft bedacht en ontwikkeld. “Een sjaal past altijd, bij iedereen. Het is mijn meest persoonlijke boek. Ik sta voor het eerst zelf ook op de foto's. Bovendien ben ik erg trots op de patronen. Ik durf nu wel te zeggen dat het echt een heel mooi boek is geworden."