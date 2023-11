Kerstparadijsje van Heemskerkse Ton brengt verbroedering in de buurt

De verkiezingsuitslag roept verschillende emoties op bij mensen: een lach, een traan, of misschien wel verbazing. Midden in deze roerige tijd brengt Ton Maat uit Heemskerk verbroedering en vreugde met zijn sprankelende, over-de-top kersttuin. Helemaal klaar is-ie nog niet, maar NH Nieuws kreeg alvast een voorproefje.

Ton Maat (76) zorgt voor licht in de duisternis met zijn uitbundige kersttuin - NH / Koen Bugter

Wie denkt dat Ton met een middagje ballen in de boom hangen klaar is, heeft het mis. De Heemskerker koestert een onstuimige passie voor kerst, en daar maakt hij geen geheim van.

Nog niet klaar

De kozijnen hangen inmiddels vol, er staan verschillende rendieren te schitteren en de kerstgeluidsinstallatie is aangesloten. Maar klaar is Ton nog niet. "Er komt nog een grote kerstboom van drie en een half meter in de voortuin, een kleinere op de oprit en nog een lichtgevend figuur."