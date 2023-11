Vlag halfstok op Montelbaanstoren na verkiezingswinst PVV: "Hele trieste dag"

Het is geen 4 mei en er is daar ook niemand overleden, maar toch hangt de vlag op de Montelbaanstoren in het centrum vandaag op halfstok. Het is de dag na de verkiezingen en de huurder van de toren uit de 16e eeuw is niet tevreden met de uitkomst daarvan.

"Ik vind het vandaag een hele trieste dag, en daarom dus toepasselijk om de vlag op halfstok te hangen", zo laat de huurder van de Montelbaanstoren aan AT5 weten. De reden is de verkiezingswinst van de PVV. "Het is zo'n slechte uitkomst waarbij hele bevolkingsgroepen zich niet meer welkom voelen in Nederland en waarbij ze worden buitengesloten."

Het uitsluiten van bevolkingsgroepen en de migratieplannen van Geert Wilders zijn de voornaamste redenen voor de huurder om de vlag op te hangen, maar ook de overige ideeën van Wilders spreken hem niet aan. "Zijn plannen zijn geen goed idee voor het milieu en het plan voor de Nexit sta ik ook niet achter."

Geen wettelijke regels

De gemeente gaat over het ophangen van vlaggen op kerktorens, maar aangezien de Montelbaanstoren geen kerk is zijn er geen wettelijke regels over hoe je een vlag moet ophangen. Volgens de Rijksoverheid mag elke burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen en is het nooit strafbaar hoe deze wordt uitgehangen.

Vanuit de buurt zegt de huurder eigenlijk alleen maar positieve reacties te hebben ontvangen. "Iedereen was het eigenlijk wel eens met het statement." Na zonsondergang wordt de vlag weer naar binnengehaald. Mocht de gemeente dat liever eerder zien gebeuren, dan heeft de huurder een duidelijke mening. "Dan mogen ze dat zelf komen doen."