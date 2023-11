Van 'blij' naar 'kwalijk' en 'laat maar zien dan'; Amsterdam ontwaakt na monsterzege PVV

Bijna 70% van de Amsterdammers is gisteren naar de stembus gegaan, waarvan bijna een tiende op de PVV stemde. Een vrolijke vrouw in Noord stond goed op vanmorgen. "Ik wilde altijd al op hem stemmen, maar er was toch een soort schaamtegevoel wat ik had", geeft ze aan. "Ik ga toch niet zeggen PVV? Maar in mijn hart ben ik wel blij dat hij het is geworden."

Een derde, 33,6% stemde op GroenLinks-PvdA en dus zijn er ook veel mensen teleurgesteld in de stad. Een vrouw die wacht op de pont is niet over de winst van Geert Wilders te spreken. "Ik vind het wel echt heel kwalijk dat de PVV de grootste is geworden", vertelt ze. "Maar er is niks aan te doen." Een andere fietser is ook droevig. "Echt heel treurig. Mijn dochter is 14 en die zei ik was altijd trots om in Nederland te wonen. Dat is gewoon weg en dat is precies wat ik ook heb. Ik vind het echt heel naar."

Hoewel er veel mensen vanmorgen duidelijk maakten niet gestemd te hebben op de grootste partij, was er ook hoop dat de PVV wat teweeg gaat brengen in Nederland. "Ik heb juist niet op hen gestemd, maar ja, gefeliciteerd voor ze", aldus een man. "Ja toch? Laat maar zien wat ze doen."