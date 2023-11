Krakers organiseren demonstratie op Dam tegen verkiezingsoverwinning PVV

De groep is geschokt van de overwinning van de partij van Geert Wilders en wil een tegengeluid laten horen vanavond. "Te midden van een genocide in Gaza kiest Nederland voor islamofobie. Maar links is nog niet verslagen in de straten", aldus Krakenburg020 op Instagram. " Spreek je uit tegen islamofobie, tegen racisme, tegen anti-queerhaat. En spreek je uit voor de klimaatstrijd. Samen gaan we harder strijden dan ooit."

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat aan AT5 weten dat de demonstratie door de krakersgroep niet is aangemeld, "maar dat is ook geen wettelijke verplichting". Volgens de woordvoerder vindt de gemeente het grondrecht om te demonstreren heel belangrijk en wordt dat zoveel mogelijk gefaciliteerd. De organisatie laat weten de demonstratie mogelijk nog aan te melden.

Krakenburg

De groep krakers bezet sinds eind mei een stuk grond in Amstelveen, in de wijk Kronenburg. Op dat stuk grond mogen, zo werd in juli duidelijk, geen woningen worden gebouwd omdat de locatie precies onder de aanvliegroute van Schiphol ligt. Het plan was om duizenden studentenwoningen te bouwen, maar volgens het Rijk kan dat wel ergens anders.

De krakers, die het stuk grond hebben omgedoopt tot Krakenburg, vonden dat ze op de braakliggende grond wel konden wonen. Hutjes, campers en andere bouwwerken wisten ze neer te zetten en de eigenaren van de grond vond de komst van de krakers wel welkom. Zij lieten weten begrip te tonen voor de situatie van de studenten omdat de kamernood zo is hoog, ze deden daarom geen aangifte.