Uit het vet die ijzers en slijpen maar: de Gooise schaatsbanen gaan weer open

De kunstschaatsbanen in het Gooi gaan vanaf dit weekeinde weer open. De ene baan spitst zich toe op schaatsen voor kinderen en een borrel voor ouders, de ander biedt ijsvermaak voor alle leeftijdscategorieën. Het is weer tijd voor koek en sopie!

IJsbaan Laren 3 Erik Bootsman

In Nederhorst den Berg gaat de schaatsbaan het eerste open: Nederhorst on Ice. Vanaf morgenavond kan er geschaatst worden. Al ruim drie weken wordt door een leger vrijwilligers hard gewerkt aan de enige overdekte schaatsbaan in het Gooi. Net als andere jaren is hier voor een breed publiek schaatsplezier te beleven. Van schaatsles tot curling, maar ook disco on ice, familiedagen en bingo. Sinds 2007 IJsclub Nederhorst den Berg heeft sinds 2007 een overdekte (kunst)ijsbaan in het centrum van Nederhorst den Berg. De kunstijsbaan is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor de hele regio, waar inwoners elkaar ontmoeten voor gezellige en sportieve activiteiten. Een groot deel van de regionale jeugd heeft hier leren schaatsen.

IJsbaan Nederhorst den Berg Erik Bootsman

Ook in Laren wordt hard gewerkt en getimmerd aan de ijsbaan op de Brink in het centrum van het dorp. Winter Village heet dat in Laren. Hier zijn nog wel wat zorgen over de kwaliteit van het ijs. De eikenbomen op de Brink laten op dit moment hun blad vallen en een deel daarvan vriest vast op de schaatsvloer. De verwachting is wel dat de baan, zoals gepland, gewoon open kan gaan komende zaterdag.

Bussum Bussum krijgt dit jaar ook weer een schaatsbaan. Bussum op IJs gaat op 8 december van start. Het schaatsfestijn heeft twee jaar achtereen niet kunnen plaatsvinden vanwege het corona virus. In overleg met de gemeente Gooise Meren is na lang wikken en wegen besloten dat het evenement dit jaar wel doorgaat. "Daar is iedereen ontzettend blij mee. Inmiddels zijn we toe aan de 13de editie", laat Kyra Andriese namens het projectteam weten. De energiecrisis gaat ook niet aan Bussum op IJs voorbij. "Wij hebben goed nagedacht over hoe we kunnen vergroenen en besparen en hebben een aantal maatregelen genomen om de stijgende energiekosten op slimme wijze binnen de perken te houden. Dat is best moeilijk, maar kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken." CO2 compensatie De ijsbaan maakt straks gebruik van groene energie. De CO2-uitstoot wordt voor 100 procent gecompenseerd door zonnepanelen. "Wat zeker zal opvallen is dat we dit jaar gebruik maken van een gedeeltelijk open horeca-tent. Met de restwarmte van een zuinig afgestelde chiller (ijsmachine) wordt de tent verwarmd."