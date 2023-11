Celstraf voor Heemskerker (64) die jarenlang jonge broers misbruikte

De feiten gebeurden tussen 2002 en 2012. De twee jongens waren tussen de vier en twaalf jaar oud toen ze regelmatig bij Arjen W. thuis kwamen. Bij hun eigen ouders was het onrustig, omdat zij alcohol- en geldproblemen zouden hebben.

De man werd, naar eigen zeggen, een goede vriend van de kinderen, nadat de zus van de jongens in contact kwam met hem. De jonge broers zochten naar een veilige omgeving en dachten die te vinden bij hem. "Ik was als een vader voor ze", aldus Arjen. Een veilige haven bleek zijn huis niet te zijn voor de jongens.

Stelselmatig misbruik

Jarenlang werden de jongens, samen met hun oudere broer die geen aangifte heeft gedaan, misbruikt. In de douche, op de bank of in het bed werden ze verkracht of misbruikt.

"Ik ben boos en gefrustreerd over wat je ons hebt aangedaan. Dit draag ik heel mijn leven met me mee" , klonk het via de advocaat van de middelste broer twee weken geleden. "Eigenlijk mogen mensen zoals jij niet vrij rondlopen." Volgens de man zou het initiatief voor seks steeds bij de jongens hebben gelegen.

Uitspraak

Volgens W.'s psycholoog heeft hij een autismespectrumstoornis, waardoor hij maar beperkt in staat is tot reflecteren op zijn daden. Dat bleek twee weken geleden ook in de rechtszaal: "Ik zet anderen altijd op de eerste plek", zei W. toen. Vandaag bleek er ook geen gevoel te zijn van schuld of spijt, maar liep hij gemoedelijk de zaal uit.