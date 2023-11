Wereldtopper Magnus Carlsen ontbreekt op Tata Steel Chess, Anish Giri gaat titel verdedigen

De grootste naam bij het Tata Steel Chess is Ding Liren uit China. Hij werd in april van dit jaar wereldkampioen schaken bij de mannen. Ook Ju Wenjun, wereldkampioen bij de vrouwen, komt naar Wijk aan Zee. Ook junioren wereldkampioen Marc'Andria Maurizzi uit Frankrijk is van de partij.

“Het wordt weer een geweldige editie”, zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg in een persbericht. “Niet eerder waren drie regerende wereldkampioenen van de partij. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. En ik ben er trots op dat we vier dames in ons toernooi hebben. In de huidige opzet van het toernooi is dit niet eerder voorgekomen. Ju Wenjun speelt in de Masters. Harika Dronavalli en Divya Deshmukh uit India en ons Nederlandse talent Eline Roebers komen uit in de Challengers.”

Carlsen

De grote afwezige in Wijk aan Zee is Magnus Carlsen. De vorige edities was hij wel van de partij. “Helaas laat de agenda van Magnus het niet toe om dit jaar bij ons deel te nemen. Hij speelt verschillende andere toernooien in februari en dat maakt dat hij voor de tweede maal in 20 jaar niet bij ons toernooi is. We hopen hem uiteraard in 2025 weer te ontvangen. Hij hoort echt bij ons toernooi en is altijd welkom.”

Anish Giri, de winnaar van vorig jaar, doet wel weer mee aan het schaaktoernooi. Ook Jorden van Foreest uit Nederland is aanwezig. Het Tata Steel Chess vindt plaats van 12 tot en met 28 januari 2024 in Wijk aan Zee.