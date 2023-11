Buurtbewoners zien Huizer hondenstrand niet zitten

Het idee van een hondenstrand in Huizen valt bij buurtbewoners niet in goede aarde. In twee brieven aan de politiek merkt een aantal bewoners van de nabijgelegen wijk op dat zij geen voorstander zijn van dit initiatief van twee van hun plaatsgenoten. Mocht dit strandje er komen, vrezen zij een toename van verkeer en overlast. "Een onwenselijke situatie", zo klinkt het.

Volgens deze Huizer gaat dan ook de parkeerdruk 'onevenredig omhoog'. De schrijver van de brief wijst de politiek erop dat hun wijkje slechts bereikbaar is via het Enkhuizerzand en de Gooise Kust. "Deze wegen zullen dan ook te maken krijgen met extra verkeer en dat terwijl het Enkhuizerzand al een busroute kent en binnenkort ook extra verkeer ter verwerken."

Nu is het zo dat in de periode van april en oktober het in Huizen niet is toegestaan om op de strandjes met de hond te komen. Volgens de initiatiefnemers is er juist wel behoefte aan een plek waar hondeneigenaren naartoe kunnen gaan om bijvoorbeeld een verkoelende plons te nemen als het warm is. Zo'n zeshonderd handtekeningen, die zij hebben opgehaald met een petitie, zijn volgens de twee het bewijs dat er behoefte is aan een hondenstrand in Huizen.

Buurt weet van niets

Dat er een petitie is gehouden, is voor de omwonenden nieuws. In hun brieven is te lezen dat zij hier geen weet van hebben gehad totdat zij berichten lazen in de media. "Dus de initiatiefnemers wisten overduidelijk dat voor handtekeningen zij beter niet in de omgeving waar het omgaat, konden raadplegen", is te lezen in één van de brieven aan wethouder Fleur van der Kleij.

De realisatie van een hondenstrand leidt tot 'een onwenselijke situatie' voor de buurt. Meer mensen en commerciële uitlaatbedrijven zullen dan naar deze locatie komen. Naast meer verkeer en parkeerdruk menen de briefschrijvers dat er ook sprake zal zijn van meer vervuiling, overlast en onveiligheid.