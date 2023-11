De verkiezingen laten landelijk een flinke aardverschuiving zien, maar in 't Gooi lijkt alles bij het oude te blijven: er werd 'gewoon' weer flink gestemd op de VVD. Vooral in Laren, waar de partij zelfs als enige in het hele land zelfs winst boekt. Dat verbaast kiezers in Laren niet, al werd niet iedereen vanmorgen even vrolijk wakker.