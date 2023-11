Maak je borst maar nat: het wordt koud en glad

De dag na de verkiezingen begon droog en op veel plekken in de provincie scheen de zon. Dat zonnetje schijnt ook vanmiddag nog, vertelt NH-weerman Jan Visser. Toch kunnen er wat wolken ontstaan.

Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Aan het einde van de middag en vanavond kunnen we weer regen verwachten. Later vanavond volgen ook enkele buien. Koud wordt het niet vandaag: op sommige plekken in de provincie kan de temperatuur oplopen naar 13 graden.

Hagel en onweer

De wind waait uit het westen en is boven land vrij krachtig. Aan de kust en het IJsselmeer wordt de wind krachtig tot hard. Windstoten kunnen aan de kust oplopen tot zo'n 90 kilometer per uur. Bij Texel kan het stormachtig worden met windkracht acht. Vanavond draait de wind naar het noordwesten.

Morgen begint de dag bewolkt, aldus Visser. "Dan komen er flink wat buien opzetten." Sommige buien nemen de nodige hagel en onweer met zich mee. Ook komt er dan toch echt een einde aan de zachte temperaturen.

Onstuimig weer

Vannacht wordt het niet warmer dan 7 graden, en tijdens buien daalt de temperatuur naar zo'n 3 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust waait het morgen hard tot stormachtig.

De windstoten aan de kust worden ook wat heviger en kunnen oplopen tot zo'n 100 kilometer per uur. Visser: "Het is onstuimig weer morgen." De ergste buien - inclusief natte sneeuw - zijn in de loop van de avond voorbij.

Winter komt eraan

Zaterdag neemt de wind af, maar de buien zijn nog niet helemaal weg. Het wordt dan 7 tot 8 graden. Zondag is het weer rustiger en droger. De temperatuur komt dan niet boven de 7 graden uit. De weerman voorspelt dat er nog geen 'echte nachtelijke kou' aankomt dit weekend.

De week begint maandag met wéér de nodige neerslag. Maar vanaf dinsdag lijkt het zachte weer toch echt verleden tijd, vanuit Scandinavië rolt winters weer onze provincie in.

Kans op gladheid

Overdag wordt het een paar graden boven nul. 's Nachts kan het, zeker als het opklaart en niet te veel waait, zelfs gaan vriezen. De neerslagkansen zijn echter na maandag niet meer zo groot, vertelt de weerman.

Door de koudere temperaturen is er wel kans op bevriezing van de weg, oppassen geblazen dus. Voor de eerste dagen van december voorspelt Visser nóg koudere temperaturen. "Het ziet er vrij koud uit, de komende tijd", vat hij het samen.