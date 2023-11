De Peiling: geloof jij in liefde op het eerste gezicht?

De één weet het direct, bij de ander duurt het misschien wat langer. We hebben het bij De Peiling vandaag over de liefde. Want hoe gaat dat bij jou? Geloof jij in liefde op het eerste gezicht of heb je altijd even de tijd nodig om verliefd te worden?

Foto: Liefde op het eerste gezicht - ado

Bij de bakker, op het strand, in een discotheek. Het kan overal gebeuren: liefde op het eerste gezicht. Je ziet iemand staan en je weet: dat is de man of vrouw van mijn dromen! Zag jij je grote liefde bij de bushalte staan en dacht je meteen: daar ga ik oud mee worden? Of moest jouw partner wel heel lang aandringen voordat jij eindelijk toegaf? Bij iedereen gaat het weer anders en het ene is ook niet beter dan het andere. Op beide manieren kun je namelijk zeer gelukkig eindigen in de liefde. 65 jaar Geluk Een mooi voorbeeld is het echtpaar Hilversumse echtpaar Geluk-Van Barneveld. Groot feest, want ze zijn deze week 65 jaar getrouwd. En dat betekent: een huis vol visite, een hoop slingers en bezoek van de burgemeester. Voor de heer Geluk was het liefde op het eerste gezicht. Hij zag zijn toekomstige vrouw de trein instappen en was meteen verkocht.

"Liefde bestaat uit duizend kleine lieve dingen" Tegeltjeswijsheid

Toch duurde het nog even voordat de vonk oversloeg. Mevrouw Van Barneveld had geen idee, ze had die leuke jongen nog helemaal niet opgemerkt. Uiteindelijk kwam het gelukkig goed en inmiddels hangt bij hen al jaren een toepasselijk tegeltje aan de muur met daarop de tekst: Liefde bestaat uit duizend kleine lieve dingen. Bij De Peiling zijn we vandaag heel benieuwd naar jouw ervaring in de liefde. Ben je altijd direct als door de bliksem getroffen of slaat de vonk pas na jaren van vriendschap over? Kortom: geloof jij in liefde op het eerste gezicht? En heb jij die liefde van je leven al ontmoet of ben je nog altijd op zoek?