Er heeft een 'aardverschuiving' plaatsgevonden in het politieke landschap van Nederland. Bekijk hier de speciale verkiezingsuitzending over het nieuws, duiding en de reacties van Noord-Hollanders.

Nog niet alle stemmen zijn geteld. In de provincie is het op dit moment nog een nek-aan-nekrace tussen GL/PvdA en de PVV, met een kleine voorsprong voor links. Landelijk is er één grote winnaar: de PVV loopt met 37 zetels aan kop.