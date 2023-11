Gemankeerde brug tussen Ouderkerk en Amstelveen aangepast open voor wegverkeer

Talloze automobilisten, fietsers en voetgangers die van Ouderkerk naar Amstelveen moesten - of andersom - zaten gisteren in de problemen. De brug had een defect, waardoor al het verkeer een andere oplossing moest vinden om op de plek van bestemming te komen.

Ondertussen zijn er tijdelijke maatregelen genomen, waardoor het wegverkeer zich weer over de brug kan verplaatsen. Vrachtverkeer zwaarder dan 40 ton is hierop de uitzondering en mag voorlopig niet de brug over. Voor het andere verkeer geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Daarnaast is de rijstrook voor autoverkeer iets versmald.

Scheepvaart

Zoals gebruikelijk kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van het fiets- en voetpad op de brug. Nadat het pontje - dat gisteren voetgangers en fietsers naar de overkant van het water bracht - is weggehaald, mogen ook kleinere boten weer onder de brug door.

De bestuurders van grotere schepen moeten hun adem nog iets langer inhouden. Pas nadat het mankement is opgelost, zal de brug weer voor al het scheepvaart bediend worden.