Gooise stemmers blijken honkvast en stemmen weer VVD, PVV vaak een sterke tweede

Gooise stemmers zijn redelijk honkvast gebleven: in de meeste gemeenten heeft de VVD de meeste stemmen gekregen. Alleen Hilversum en Eemnes laten daarin een ander beeld zien. In de mediastad is GroenLinks/PvdA de grootste, terwijl de PVV in Eemnes op nummer één is gekomen. Hoe er in Huizen is gestemd, is nog niet bekend.

Wel geldt hier dat de VVD op Laren na kiezers heeft verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen. In Eemnes haakten de meeste VVD'ers af. Twee jaar terug was 31,7 procent van het electoraat nog voor de liberalen en dat is nu nog maar 22,5 procent.,

Van origine is 't Gooi een VVD-bolwerk en die conclusie is opnieuw te trekken bij het bekijken van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. Zoals 'vertrouwd' zegevierden de liberalen in Laren (40,9 procent van de stemmen), in Blaricum (34,1 procent), in Gooise Meren (27 procent) en in Wijdemeren (24,1 procent). In Eemnes haalde de VVD de tweede plaats en in Hilversum staan de liberalen op drie.

In alle zes gemeenten is het zo dat vijf partijen veel stemmen halen. D66 is de constante factor, want de democraten zijn in de Gooise gemeenten de vijfde partij. De top-vier varieert dan nog weleens. Voor alle overige partijen, zoals het CDA, de SP en de PvdD, geldt overal een plek in de luwte.

Opmars PVV

Duidelijk is wel dat de PVV van Geert Wilders ook in 't Gooi een sterke opmars heeft gemaakt. In alle Gooise gemeenten is de partij verdubbeld. Ook hier is Eemnes de meest opmerkelijke van de zes. Hier won de PVV het meest: van 9,5 procent bij de vorige verkiezingen naar 23,6 procent vandaag de dag. Daarmee is het ook de grootse partij van deze gemeente.

In Hilversum (18 procent), Wijdemeren (22,7 procent) in Blaricum (17,8 procent) en in Laren is de PVV de tweede partij geworden (14,6 procent). In Gooise Meren stemde 13,9 procent van de kiezers op de PVV en daarmee is het de derde partij.

Uiteraard deed nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt het ook goed in de uitslagen in 't Gooi. De meeste aanhang blijkt in Wijdemeren te zitten, want daar stemden relatief de meeste mensen op de nieuwe partij (12,3 procent). Eemnes volgt op de voet met 12,2 procent. Dan volgen Blaricum (11,7 procent), Hilversum (10,1 procent), Gooise Meren (9,6 procent) en 9,4 procent in Laren.

Bekijk hier de volledige uitslag voor jouw gemeente.