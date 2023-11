Purmerend moet nog de hele dag stemmen tellen, PVV wel al de grootste

"Gisteravond zijn op de stembureaus gestopt met tellen op partijniveau en hier wordt het op kandidaatsniveau gedaan", laat Robert weten op het gemeentehuis.

In Purmerend is dus nu al duidelijk dat de PVV met bijna 32 procent de grootste is geworden. Op het eind van de dag zullen ook alle voorkeurstemmen duidelijk moeten zijn.