Met Air India naar Delhi vliegen? Vanaf december kan het weer vanaf Schiphol

Amper een maand nadat de laatste vlucht vanaf Schiphol vertrok, brengt Air India goed nieuws aan reizigers die binnenkort van en naar Delhi willen vliegen. Vanaf 17 december staan er weer vier vluchten per week naar India op het programma.

Air India keerde afgelopen zomer na 26 jaar terug op Schiphol. Vanwege een gebrek aan slots kwam er na vijf maanden een einde aan deze lijnverbinding. Inmiddels zijn er slots bijgekomen, omdat de vluchten in Israël, Beiroet en Jordanië niet doorgaan vanwege de spanningen en conflicten in deze landen.

Sneller terug dan verwacht

Air India komt daardoor sneller terug dan verwacht. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf zondag 17 december vier keer per week: op zondag, maandag, woensdag en donderdag. Net als vorige zomer vliegt Air India met een Boeing 787-8 Dreamliner, waar achttien passagiers in Business Class en 238 passagiers in Economy Class passen.

Of Air India ook volgend jaar zomer op Schiphol mag vliegen, is nog onduidelijk.